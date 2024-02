FIFA komt met korte reactie na geruchten over introductie van blauwe kaart

De International Football Association Board (IFAB) zou groen licht hebben gegeven om een testfase uit te rollen, waarin scheidsrechters ook een blauwe kaart kunnen uitdelen. Dat nieuws meldde de Engelse krant The Telegraph donderdagmiddag. De FIFA heeft inmiddels gereageerd en laat weten dat er eerst een testfase op lagere niveaus plaatsvindt.

"De FIFA wil duidelijk maken dat berichten over de zogenaamde 'blauwe kaart' op topniveau in het voetbal onjuist en voorbarig zijn", schrijft de wereldvoetbalbond in een kort statement. "Als dergelijke experimenten worden uitgevoerd, moeten ze beperkt blijven tot het testen op een verantwoorde manier op lagere niveaus, een standpunt dat de FIFA wil herhalen wanneer dit agendapunt wordt besproken tijdens een meeting van de International Football Association Board (IFAB) op 2 maart."

De blauwe kaart zou mogen worden uitgedeeld als een speler aanmerkingen heeft op de arbitrage, of als een speler een professionele overtreding maakt om een veelbelovende aanval in de kiem te smoren.

Nu geldt nog dat een scheidsrechter daar een gele kaart voor kan geven. Een blauwe kaart uitdelen zou betekenen dat de dader tien minuten lang van het veld gestuurd wordt. Als een speler twee blauwe kaarten (of één gele en één blauwe) in een wedstrijd verzamelt betekent dat - net als bij een gele kaart - een rode prent.

De landelijke voetbalorganisatie in Wales had de testpilot met de blauwe kaart eigenlijk dit seizoen al in gang willen zetten, maar het wist niet op tijd een daarvoor geschikte licentie te bemachtigen.

In de Eredivisie zal de blauwe kaart voorlopig nog niet onderdeel van het spel zijn. De 'top tier'-competities zijn voorlopig uitgesloten van de eventuele nieuwe regel, daar er eerst een testfase op lager niveau wordt uitgerold.

The Telegraph sluit niet uit dat deze proefperiode aankomende zomer van start gaat. Ook zou de Football Association (FA), de Engelse bond, overwegen om volgend seizoen de blauwe kaart te introduceren in de FA Cup en de Vrouwen FA Cup.

In Nederland is er op amateurniveau al breed getest met het toedienen van tijdstraffen. In de B-categorie krijgen spelers die een gele kaart krijgen een tijdstraf van tien minuten van de scheidsrechter.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

