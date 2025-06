Immigratiedienst ICE zorgt met verwijderd bericht voor grote zorgen bij FIFA en supporters

Het WK voor Clubs gaat in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) van start in de Verenigde Staten. Voor de start van het toernooi bestaan er zorgen bij supporters en de FIFA om de luid aangekondigde aanwezigheid van ICE. De immigratiedienst, afgelopen dagen volop in het nieuws, heeft die zorgen aangewakkerd met een inmiddels verwijderd bericht op X.

ICE, dat illegale immigranten actief opspoort en arresteert voor deportatie, heeft deze week met veertig arrestaties in Los Angeles voor grote onrust gezorgd in die stad. Massale protesten braken uit, waarop president Donald Trump de Nationale Garde inzette om de orde te herstellen.

Ook in vele andere Amerikaanse steden is het onrustig. Zo ook in Miami, waar Inter Miami zaterdag (lokale tijd) het toernooi opent tegen Al-Ahly. De Amerikaanse douane- en grensbescherming (CBP), dat net als ICE onder het ministerie van Binnenlandse Veiligheid valt, schreef dinsdag: “Let the games begin. In kostuum met laarzen aan en klaar om de beveiliging te verzorgen tijdens de eerste ronde van de wedstrijden.”

Niet veel later werd het bericht verwijderd door de CBP, maar daarmee zijn de zorgen allerminst weggenomen. De CBP verklaarde later tegenover NBC News 6 dat alle niet-Amerikaanse bezoekers bewijs van legale verblijfsstatus moeten kunnen tonen.

"Zoals gebruikelijk is bij een evenement van deze omvang met risico's voor de nationale veiligheid, zal ICE samenwerken met onze partners bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en het ministerie van Justitie om de veiligheid en beveiliging van het evenement te helpen waarborgen", liet de CBP weten in een statement.

Volgens MSNBC overwegen latino's in en rondom Miami, waar veel mensen wonen met Midden-Amerikaanse of Zuid-Amerikaanse roots of nationaliteit, de wedstrijden te vermijden. Zij zouden de acties van ICE vrezen vanwege hun afkomst, ook al zouden zij in het bezit zijn van de juiste papieren.

"Je weet met deze regering nooit of ze met de agressie die ze tonen op het gebied van immigratiehandhaving ook andere bedoelingen hebben", stelt Sandweg, voormalig ICE-directeur (2013 - 2014). “Maar de rol die de CBP en zelfs ICE spelen bij een groot sportevenement is niet ongebruikelijk."

Volgens The Athletic hebben hooggeplaatste FIFA-officials intern hun zorgen geuit over het inmiddels verwijderde bericht van de CBP. FIFA-president Gianni Infantino maakte zich tegenover de media een paar dagen geleden nog geen zorgen om ICE. "Nee, ik maak me nergens zorgen over, in de zin dat we zeer attent zijn op alle veiligheidskwesties. Het allerbelangrijkste voor ons is natuurlijk om de veiligheid te garanderen voor alle fans die naar de wedstrijden komen."