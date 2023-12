FIFA dreigt Brazilië uit te sluiten voor Copa América komende zomer

De FIFA heeft de Braziliaanse voetbalbond (CFB) op kerstavond een onaangename brief gestuurd, zo meldt persbureau AP. De wereldvoetbalbond dreigt het nationale elftal van het land en alle clubteams voor onbepaalde tijd te schorsen als het gaat om internationale competities en toernooien. Voor Brazilië staat daarmee deelname aan de Copa América komende zomer op de tocht.

De FIFA is not amused over de gang van zaken in Brazilië, waar de rechterlijke macht heeft ingegrepen bij de nationale voetbalbond. De rechtbank in Rio de Janeiro besloot op 7 december om Ednaldo Rodrigues, de voorzitter van de CFB, uit zijn functie te ontheffen.

Volgens de rechtbank hebben zich 'onregelmatigheden' voorgedaan bij de verkiezing van Ednaldo Rodrigues. De FIFA wijst al sinds zijn oprichting iedere vorm van overheidsinmenging in het voetbal af en gaat dan ook niet akkoord met de uitspraak van de rechter.

De FIFA roept de Braziliaanse bond op om te wachten op verdere instructies van de wereldvoetbalbond. Het wordt de CFB uitdrukkelijk verboden door de FIFA om nieuwe presidentsverkiezingen uit te schrijven. De rechter schreef op 7 december juist voor om dat binnen dertig dagen te organiseren.

Indien de Braziliaanse bond geen gehoor geeft aan het verzoek van de FIFA dan dreigen het nationale elftal en alle clubteams te worden uitgesloten van internationaal voetbal. Dat zou ook gelden voor de vrouwenteams.

Brazilië maakt zich juist op voor een nieuwe deelname aan de Copa América, die komende zomer voor het eerst in de voetbalhistorie wordt gehouden in de Verenigde Staten. Brazilië verloor bij de laatste editie in 2021 in eigen land de finale van aartsrivaal Argentinië (1-0, doelpunt van Ángel Di María).

Het Braziliaanse elftal reisde vorig jaar als een van de topfavorieten af naar het WK in Qatar, maar de Seleção kon niet aan de verwachtingen voldoen. In de kwartfinale werd in de penaltyserie verloren van Kroatië (1-1, 4-2 n.s.).

