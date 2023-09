FIFA-blunder van 1 miljard: dit is waarom sportvideogame ‘EA Sports FC 24’ heet

EA Sports FC 24 ligt vanaf deze vrijdag in de winkel. De nieuwste versie van de populaire videogame heet echter niet FIFA 24. Voor Ontwikkelaar Electronic Arts was de maat vol. Dit keer werd besloten om de eisen van de hebzuchtige wereldvoetbalbond niet in te willigen. Zo kon het dat na exact dertig jaar de wegen van Electronic Arts en FIFA zijn gescheiden.

De FIFA-game was voor de internationale voetbalbond de afgelopen jaren een echte cashcow. EA Sports betaalde de FIFA elk jaar 150 miljoen dollar om het merk en de naam te mogen gebruiken. Dit was voor de voetbalbond echter niet voldoende. Voor de editie van 2024 vroeg de FIFA maar liefst 1 miljard dollar voor vier jaar, wat bijna een verdubbeling is.

Electronic Arts draaide vorig jaar zelf een fraaie omzet van 7,4 miljard euro. Daarop werd besloten dat een nieuwe deal niet per se nodig was. “Wat we in feite van de FIFA ontvangen in een niet-WK-jaar zijn de vier letters op de voorkant van de doos”, zegt Andrew Wilson, CEO van EA tegenover Het Nieuwsblad. “En dat in een wereld waar de meeste mensen de doos niet eens meer zien omdat ze de game digitaal kopen.”

Door de eisen van de FIFA niet in te willigen had EA Sports ineens zelf 600 miljoen dollar om in de videogame te investeren. Het enige dat de spelontwikkelaar uit Californië is kwijtgeraakt, zijn de rechten op het WK en de claim van het enige officiële voetbalspel ter wereld. EA Sports beschikt nog steeds over een enorme database waarover rechtstreeks is onderhandeld met 30 verschillende competities en de UEFA, evenals het recht om de namen van 700 clubs en 19.000 spelers te gebruiken.

De spelontwikkelaar heeft exclusieve deals gesloten met een groot aantal Europese topcompetities. Afgelopen zomer werd er nog een overeenkomst gesloten met de Engelse Premier League van maar liefst 565 miljoen euro om zes jaar lang officieel alle 20 clubs, elke speler en elk stadion te mogen integreren in de game. Die 565 miljoen euro is een verdubbeling van de vorige deal.