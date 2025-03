FIFA-baas Gianni Infantino kondigt grote verandering aan tijdens WK-finale 2026

In de Verenigde Staten is men niets anders gewend tijdens de rust van de Super Bowl. Halverwege het jaarlijkse American Football-event treden enkele van 's werelds grootste artiesten op. Tijdens de rust van de WK-finale in 2026 zal ook het voetbal kennismaken met een half-time show.

"Ik kan bevestigen dat er tijdens de WK-finale in New York, New Jersey voor het eerst een halftime-show zal zijn, in samenwerking met (onderwijsorganisatie) Global Citizen", schrijft FIFA-baas Gianni Infantino op Instagram.

Chris Martin van de wereldberoemde band Coldplay bevestigde dat hij samen met zijn manager Phil Harvey de FIFA zal helpen met een line-up te komen voor het rustoptreden.

Het is onduidelijk of Coldplay daadwerkelijk zal optreden, of dat het alleen maar helpt bij het samenstellen van de artiesten.

Het is ook onduidelijk hoeveel tijd het rustoptreden in beslag zal nemen. Bij American Football (NFL) duurt zo'n optreden doorgaans 25

à 30 minuten, uiteraard veel langer dan een rustperiode van een kwartier in het voetbal.

"Dit wordt een historisch moment voor het WK, en de show zal iets toevoegen aan het grootste sportevenement ter wereld", aldus Infantino.

Rapper Kendrick Lamar was bij de vorige Super Bowl-editie de headliner. In voorgaande jaren waren ook artiesten als Beyoncé, Michael Jackson en Bruce Springsteen headliners.