Feyenoorder wordt door Spaanse krant â€˜afstammeling van slavenâ€™ genoemd

Feyenoorder wordt door Spaanse krant ‘afstammeling van slaven’ genoemd

Dinsdag, 28 november 2023 om 19:34 • Laatste update: 20:04

De Spaanse sportkrant AS krijgt veel kritiek vanwege een artikel over Feyenoord-aanvaller Igor Paixão. Het Madrileense sportblad noemde de Braziliaan in de kop van het stuk 'een afstammeling van slaven'. Inmiddels is het artikel aangepast.

Igor Paixão, el descendiente de esclavos que amenaza al Atleti, zo luidde de kop van het artikel. Letterlijk vertaald betekent dat: Igor Paixão, de afstammeling van slaven die Atlético Madrid bedreigt.

Op X kreeg AS een storm van kritiek over zich heen. Zowel Spaanse als Braziliaanse fans eisten dat de 'racistische' kop zou worden aangepast. Dat deed AS uiteindelijk ook. De publicatie op X verdween en het artikel werd bewerkt.

Het originele artikel van AS over Igor Paixão.

Het Braziliaanse Globo Esporte legt uit waar de kop van AS vandaan komt: Igor Paixão behoort tot de quilombola, een etnische groep die in Brazilië wordt gevormd door afstammelingen van voortvluchtige slaven tijdens de periode van slavernij. In Brazilië werd slavernij later afgeschaft dan in veel andere landen, pas in 1888.

Feyenoord speelt dinsdagavond om 21:00 uur de cruciale thuiswedstrijd in de Champions League tegen Atlético Madrid. Paixão staat in de basis bij de Rotterdammers.

