Feyenoorder ontsnapt aan vliegramp: ‘We hadden allemaal dood kunnen zijn’

Feyenoord-aanvaller Yankuba Minteh en zijn teamgenoten van Gambia zijn woensdag ontsnapt aan een vliegtuigramp, zo laat bondscoach Tom Saintfiet weten in gesprek met Het Nieuwsblad. The Scorpions beleven een allesbehalve rustige voorbereiding in aanloop naar de Afrika Cup.

De Gambiaanse selectie weigerde in eerste instantie af te reizen naar Ivoorkust, daar de nationale voetbalbond diverse bonussen nog niet uitbetaald heeft. Saintfiet en zijn spelers hebben zelfs trainingen overgeslagen om zo bepaalde toezeggingen te krijgen. Toen die toezeggingen eenmaal gedaan waren, ontstond woensdagavond tijdens de vlucht een nieuw probleem.

We’re onboard. Destination Yamoussoukro. AFCON 2023 here we come. Scorpions ready to sting! pic.twitter.com/c9UNdPwlSc — Official GFF ???? (@TheGambiaFF) January 10, 2024

Gambia was onderweg naar Ivoorkust, waar de Afrika Cup dit jaar gespeeld wordt, toen het vliegtuig al na twintig minuten moest terugkeren naar de luchthaven vanwege een ernstig zuurstofprobleem. Bijna alle inzittenden waren in korte tijd al in slaap gevallen en de Belgische bondscoach van het land maakte zich ernstig zorgen. “We hadden allemaal dood kunnen zijn”, aldus Saintfiet.

“We vielen allemaal snel in slaap. Ik ook. Ik had korte dromen over hoe mijn leven gedaan was. Echt waar. Na negen minuten besloot de piloot terug te keren omdat er geen zuurstoftoevoer was. Er waren spelers die na de landing niet meteen wakker raakten. We hadden bijna een koolstofmonoxidevergiftiging opgelopen. Nog een half uurtje vliegen en we waren allemaal dood geweest.”

Donderdag waagt Gambia een nieuwe poging om Ivoorkust te bereiken. “We moeten wel. Dat is onze deadline, anders worden we uit het toernooi gezet”, aldus Saintfiet. “Dus nu zijn ze bezig een vliegtuig te regelen. Maar: er zijn grenzen. Ik ben bereid om te sterven op het voetbalveld, ik ben niet bereid om voor mijn job te sterven naast dat veld.” Maandag komt Gambia voor het eerst in actie op de Afrika Cup tijdens een groepsduel met Senegal. Kameroen en Guinee zijn de overige tegenstanders in Groep C.

Eerder deze week staakte de Gambiaanse selectie de trainingen, daar diverse bonussen nog niet uitbetaald zijn. De supporters van het land waren het daarmee oneens en zochten de confrontatie op met de GFF (Gambia Football Federation). Uiteindelijk moest de ME ervan te pas komen met traangas en wapenstokken om de rust te laten wederkeren.

De negentienjarige Minteh staat aan de vooravond van zijn eerste eindtoernooi met zijn land. De huurling van Newcastle United speelde tot dusver pas één interland voor Gambia, waarin hij direct trefzeker was. Minteh is nu al de grote ster in zijn geboorteland en volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij de hoogste marktwaarde van alle spelers in de selectie: 8 miljoen euro. Bij Feyenoord moet Arne Slot de razendsnelle buitenspeler de komende weken missen.

