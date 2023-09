Feyenoorder Minteh kent droomdebuut bij Gambia: goal en kwalificatie voor AFCON

Maandag, 11 september 2023 om 11:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 11:05

Yankuba Minteh heeft zich zondagavond met Gambia gekwalificeerd voor de Afrika Cup van begin volgend jaar. De negentienjarige Feyenoorder debuteerde in de hoofdmacht van zijn land, pakte een punt tegen Congo (2-2) en was verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer. Het was het eerste doelpunt van Minteh in Gambiaanse dienst.

The Scorpions hadden aan een gelijkspel genoeg om zich te kwalificeren voor de Afrika Cup, die volgend jaar in Ivoorkust wordt afgewerkt. Bij rust stond Gambia echter op een 0-2 achterstand dankzij doelpunten van Gaïus Makouta en Silvere Ganvoula, die in de extra tijd van de eerste helft een strafschop benutte. Bondscoach Tom Saintfiet bracht Minteh direct na rust in het veld voor Ebrima Colley. De Feyenoorder was tien minuten voor tijd verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer.

#NUFC’s Yankuba Minteh on the scoresheet for Gambia last night pic.twitter.com/yO2I2C8Kci — Newcastle Fans TV (@NewcastleFansTV) September 11, 2023

Mohamed Badamosi kopte een voorzet door richting de tweede paal, waar Minteh vervolgens eenvoudig kon binnentikken. In de negentigste minuut was het Badamosi zelf die op het scorebord kwam. De 24-jarige centrumspits werd in stelling gebracht door Musa Barrow en kopte de gelijkmaker binnen: 2-2. Daardoor wist Gambia de tweede plek in Groep G vast te houden en gaat het volgend jaar naar de Afrika Cup.

Het zijn dus mooie weken voor Minteh, die op bezoek bij FC Utrecht (1-5) na een goede individuele actie zijn eerste treffer namens Feyenoord noteerde. De pijlsnelle buitenspeler werd deze zomer door Newcastle United voor acht miljoen euro overgenomen van het Deense Odense BK en vervolgens gelijk gestald bij Feyenoord. Minteh kwam tot dusver tot vijf optredens namens de regerend landskampioen.