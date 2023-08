Feyenoorder geniet concrete interesse; club geeft toestemming voor verhuur

Zondag, 27 augustus 2023 om 22:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:54

Patrik Wålemark keert voor het einde van de transferperiode mogelijk nog op huurbasis terug bij BK Häcken, zo weet 1908.nl zondagavond te melden. De Zweedse buitenspeler komt niet meer in de plannen van Feyenoord voor en werd zondag al buiten de selectie gehouden voor het duel met Almere City (6-1).

De nu 21-jarige Wålemark kwam in de winter van 2022 over van Häcken, dat toentertijd ruim drie miljoen euro overhield aan de deal met de Rotterdammers. Door blessureleed en flinke concurrentie in de aanval is de rechtsbuiten echter nooit helemaal uit de verf gekomen in De Kuip. Hij deed in totaal in 36 wedstrijden mee, waarin hij goed was voor 3 goals en 3 assists.

Wålemark werd eerder deze transferzomer al in verband gebracht met Vitesse en sc Heerenveen. De trainer van de Friezen, Kees van Wonderen, gaf bij ESPN echter al te kennen dat het salaris een struikelblok kan vormen, daar ook wisselspelers van topclubs meer verdienen dan wat in Friesland gangbaar is. Wålemark, die nog tot medio 2026 onder contract staat bij Feyenoord, lijkt dan ook voor een tijdelijke overstap naar Häcken te staan.

Die club staat op zijn beurt op het punt om een andere buitenspeler, Ibrahim Sadiq, voor ongeveer vier miljoen euro te verkopen aan AZ. De Telegraaf meldde zaterdagavond nog dat de Alkmaarders vier miljoen euro overhebben voor de Ghanees. Wel zou Häcken hem nog willen laten meespelen in de stadsderby dit weekend tegen IFK Göteborg en in de return van de Europa League-play-offs tegen Aberdeen. Wålemark wordt dus naar alle waarschijnlijkheid de opvolger van de aanstaande AZ aanwinst.