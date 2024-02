Feyenoorder bonst hard op de deur bij Slot: ‘Je ziet dat hij speciaal is’

Thomas Beelen laat de afgelopen maanden een goede indruk achter bij Feyenoord. De 22-jarige verdediger, die in de zomer van 2023 voor 2,7 miljoen euro overkwam van PEC Zwolle, krijgt momenteel de kans vanwege een blessure van aanvoerder Gernot Trauner. Dick Schreuder, zijn voormalig oefenmeester bij PEC, verwacht de komende jaren enorm veel van Beelen.

Afgelopen zomer leek het erop dat Beelen naar PSV zou vertrekken, maar Feyenoord wist de deal te kapen. In gesprek met Voetbal International vertelt Schreuder dat hij al jaren gecharmeerd is van zijn pupil. “Hij is snel, sterk aan de bal, staat verdedigend zijn mannetje. Ik vind hem zó goed, dat toen mijn broer Alfred trainer werd van Ajax, ik al heb gezegd dat hij Thomas in de gaten moest houden.”

Zelfs een buitenlandse club informeerde bij Schreuder over Beelen. “Hoffenheim belde, daar heb ik gewerkt als assistent onder Alfred. Die ploeg speelt met drie centrale verdedigers, goede spelers stuk voor stuk, maar ik weet zeker dat Thomas daar in no-time basisspeler was geworden.”

Naast PSV en Feyenoord genoot Beelen ook belangstelling van AZ en FC Twente. “Alleen Ajax niet”, onthult Schreuder. “Maar ik denk dat die andere zorgen hadden in die tijd. Of ze dachten: Zo’n speler leiden we zelf wel op. Die gedachte snap ik ook, als je vanaf de buitenkant naar hem kijkt. Maar als je met Thomas werkt, zie je dat hij heel speciaal is.”

Schreuder denkt dat Beelen zich heel snel kan ontwikkelen tot vaste kracht in de basiself van Feyenoord. “Ik vind nog dat het lang duurt.” De trainer van CD Castellón denkt de reden daarvan te weten. “Feyenoord is de top, je ligt onder een vergrootglas, dus ik snap heus wel dat hij zijn tijd krijgt van Slot. Iemand zoals Trauner speel je niet in één keer uit het elftal, zoiets gaat heel geleidelijk.”

Volgens Transfermarkt is Beelen inmiddels 3 miljoen euro waard. De verdediger uit Harderwijk staat inmiddels op tien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord. In De Kuip ligt Beelen nog tot medio 2027 vast.

Trauner is voorlopig nog uitgeschakeld met een bovenbeenblessure, waardoor Beelen de komende weken mogelijk blijft staan in de basiself van Feyenoord. Komende zomer lijken de kansen voor de rechtspoot nog groter te worden, daar Oranje-international Lutsharel Geertruida hoogstwaarschijnlijk toe is aan een nieuwe uitdaging.

