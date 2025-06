FC Twente strikt middenvelder die het bij Feyenoord nooit waarmaakte

Thomas van den Belt mag zich officieel speler van FC Twente noemen. De middenvelder (23) is afkomstig van Feyenoord en tekende maandagochtend een contract voor vier seizoenen bij de club uit Enschede.

''Afgelopen seizoen heb ik in Spanje bij Castellón een goed seizoen gedraaid, onlangs meldde FC Twente zich opnieuw. Dan is de keuze niet moeilijk'', verklaart de aanwinst op de website van zijn nieuwe werkgever.

''FC Twente is een schitterende club en wilde snel doorpakken. Dat gaf vertrouwen. Ik ken FC Twente goed. In de tijd dat mijn vader hier werkte kwam ik vaak bij FC Twente. Een club met een prachtig stadion en heel trouwe supporters. Alles bij elkaar is dit een heel mooie stap'', jubelt Van den Belt, die een dankwoord uitspreekt op de website van Feyenoord.

''Ik ben er heel trots op dat ik het shirt van Feyenoord heb mogen dragen'', zo benadrukt de vertrekkende middenvelder. ''Het is en blijft mijn club, waar ik van jongs af aan supporter van ben. Natuurlijk had ik er meer uit willen halen, maar dat neemt niet weg dat ik enorm heb genoten van het spelen in een volle Kuip.''

Technisch adviseur Jan Streuer ziet Van den Belt als een echte aanwinst voor de Tukkers. ''Twee jaar geleden hebben we ook al geprobeerd Thomas naar FC Twente te halen, maar hij koos toen voor Feyenoord. Afgelopen seizoen zijn we Thomas in Spanje blijven volgen en heeft hij zich uitstekend laten zien bij CD Castellón waar hij één van de bepalende spelers was.''

Van den Belt kwam op elfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van PEC Zwolle terecht. Hij debuteerde in september 2020 in de hoofdmacht en kwam uiteindelijk tot 79 wedstrijden (19 goals) voor de Zwollenaren.

Feyenoord was onder de indruk en haalde Van den Belt medio 2023 naar Rotterdam. Zijn debuutjaar in De Kuip leverde geen vaste plaats op, hij kwam tot slechts 313 speelminuten, en in het tweede seizoen volgde een verhuurperiode bij Castellón. In LaLiga 2 kwam de middenvelder tot zes goals in 39 optredens.