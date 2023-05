Feyenoord zonder sleutelspeler in mogelijke kampioenswedstrijd tegen Excelsior

Vrijdag, 5 mei 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 16:38

Gernot Trauner is er zondag niet bij wanneer Feyenoord het opneemt tegen Excelsior, zo zegt trainer Arne Slot vrijdagmiddag tijdens de voorbereidende persconferentie van de koploper. De 31-jarige Oostenrijker was onlangs ziek en miste ook de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen OH Leuven (5-3 winst) afgelopen zaterdag. Slot vertelt echter niet wat de precieze reden is achter het ontbreken van Trauner. Quinten Timber is wel inzetbaar en zal in Kralingen op de bank beginnen.

Slot kreeg in de perszaal van Feyenoord een vraag over de fitheid van zijn selectie. “Gernot is niet beschikbaar”, reageerde de trainer resoluut, zonder op de details in te gaan. De boodschap over Timber was een stuk uitgebreider. “Quinten heeft vorige week een helft gespeeld en dat heeft hij heel goed doorstaan. Deze week heeft hij ook weer alles meegetraind, dus dat is ontzettend fijn. Ook omdat we nu de mogelijkheid hebben om Quinten Timber te brengen wanneer Mats Wieffer of Orkun Kökçü niet fit is, of niet goed speelt natuurlijk.”

Trauner miste dit seizoen al elf wedstrijden bij Feyenoord. De tienvoudig international van Oostenrijk was ziek toen de Rotterdammers tijdens de laatste competitiewedstrijd, op 23 april, afrekenden met FC Utrecht (3-1 winst). Tussen december en februari moest Trauner tien wedstrijden missen vanwege een ernstig kniekwetsuur. Feyenoord twijfelt overigens niet aan de ervaren mandekker, want het contract van Trauner werd eind maart nog verlengd tot medio 2026.

Timber miste dit seizoen al een stuk meer wedstrijden bij Feyenoord. De 21-jarige middenvelder kampte na de WK-onderbreking met een voetblessure, waardoor hij drie wedstrijden uit de roulatie was. Vervolgens hield een hevige knieblessure Timber maar liefst veertien duels aan de kant. Tegen Excelsior keert de Utrechter voor het eerst sinds 18 februari terug in de selectie bij Feyenoord. Indien PSV zaterdag puntenverlies oploopt tegen stadgenoot Sparta Rotterdam, kan de Stadionclub in Kralingen de landstitel al binnenslepen.