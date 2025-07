Feyenoord ziet spits definitief naar de Premier League vertrekken

Feyenoord heeft het vertrek van Zépiqueno Redmond wereldkundig gemaakt. De spits (19), die een aflopend contract had, maakt per direct de overstap naar Aston Villa.

"Het is dit seizoen allemaal erg snel gegaan", blikt Redmond op de clubsite terug op de afgelopen maanden. "M’n officiële debuut, in de basis staan in de Champions League: momenten waar ik als kleine jongen van heb gedroomd om bij Feyenoord mee te maken en werkelijkheid zijn geworden."

"Nu staat voor mij een nieuw avontuur in de Premier League te wachten. Ik ben iedereen binnen de club erg dankbaar voor wat ze voor mij hebben betekend. Hoewel ik de club verlaat, zal Feyenoord altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben."

Redmond, die zijn voetbalopleiding genoot bij Alexandria’66, CVV Zwervers en ADO Den Haag, werd in de zomer van 2019 opgenomen in de jeugdopleiding van Feyenoord. Afgelopen seizoen zat hij met regelmaat bij Feyenoord 1 en mocht hij in het duel met Almere City zijn debuut maken.

Redmond beleefde zijn hoogtepunt in het shirt van Feyenoord toen hij mocht debuteren in de Champions League tegen AC Milan. De Rotterdammers, die destijds werden geleid door interim-trainer Pascal Bosschaart en met vele blessures kampten, stuntten met een 1-1 gelijkspel in Milaan. Dat was na de 1-0 zege in Rotterdam genoeg om de achtste finale te halen.

Eerder op de dag nam Redmond via Instagram al afscheid van Feyenoord. “Als kleine jongen reed ik ontelbare keren langs De Kuip. Iedere keer droomde ik ervan om daar ooit zelf op het veld te mogen staan. Die droom is werkelijkheid geworden: spelen in het magische stadion De Kuip", schreef hij onder meer.

Redmond speelde uiteindelijk slechts 346 minuten namens Feyenoord, verdeeld over 9 optredens. In het bekerduel met MVV Maastricht (1-2 winst) was hij verantwoordelijk voor de Rotterdamse doelpunten.