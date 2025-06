FC Groningen heeft ook het tweede bod van Feyenoord op Luciano Valente afgewezen, weet Voetbal International. Algemeen directeur Frank van Mosselveld benadrukt dat het gat tussen vraag en aanbod groot is.

"Feyenoord heeft zich netjes bij ons gemeld en wij hebben Luciano toestemming gegeven om daarnaartoe te gaan", vertelt Van Mosselveld over de Rotterdamse interesse. "Er is toen een eerste bod uitgebracht, dat wij hebben afgeslagen."

FR12.nl wist enkele dagen geleden te melden dat het ging om een bod van vier miljoen euro plus een miljoen euro aan bonussen. Valente (21), die zelf naar verluidt al akkoord is met Feyenoord, heeft bij de Trots van het Noorden een contract tot medio 2028.

"We hebben toen ook onze gedachtes over de transfervoorwaarden met Feyenoord gedeeld", vervolgt Van Mosselveld. "Wat wij willen en wat zij willen; dat ligt nog wel een behoorlijk stuk uit elkaar."

Onbevestigde berichten melden dat het tweede bod gaat om vijf miljoen euro plus bonussen. "Maar wat ons betreft is er nog steeds een te groot gat om te kijken of we er met elkaar uit kunnen komen."

"Dat is nu de status. Maar goed, het is nog vroeg in de window, er kan nog van alles gebeuren. Luciano focust zich nu ook op het EK (met Jong Oranje, red.). We zullen zien hoe dit zich verder zal gaan ontwikkelen."

Valente zou in eerste instantie niet meegaan naar het jeugd-EK in Slowakije, maar door de afmelding van de geblesseerd geraakte NEC'er Dirk Proper kwam er toch een plekje vrij voor de aanvallende middenvelder.