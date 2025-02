Feyenoord ziet gigantisch bod van 15 miljoen euro onmiddellijk afgewezen worden

Feyenoord gaat zich op deadline day niet versterken met Sindre Walle Egeli, zo lijkt het. De Rotterdammers deden volgens transfergoeroe Fabrizio Romano een bod van maar liefst vijftien miljoen euro op de achttienjarige aanvaller, maar zijn werkgever FC Nordsjaelland gaat daar om een hele simpele reden niet mee akkoord.

In eerste instantie had Feyenoord Luis Guilherme van West Ham United in het vizier als aanvallende versterking, maar een akkoord met zowel de speler als de club bleek geen haalbare kaart. Dennis te Kloese pakte door en meldde zich in Denemarken.

Nordsjaelland kreeg volgens Romano dus een bod van vijftien miljoen euro voorgeschoteld, maar verwees het snel naar de prullenbak. De Deense subtopclub wil niet van Egeli af, aangezien het geen vervanger meer kan strikken. De transfermarkt sloot in het Scandinavische land op maandag.

1908.nl was dinsdag het eerste medium in Nederland dat schreef over de interesse van Feyenoord in de Noorse buitenspeler. Volgens het Rotterdamse platform openden beide clubs de gesprekken op maandagavond, maar inmiddels blijkt dat het een tevergeefse poging betreft.

Het vinden van een aanvallende versterking wil nog niet vlotten voor Feyenoord. Zoals gezegd was eerder de Braziliaan Guilherme in beeld, maar hij bleek niet los te weken in Londen.

Het middenrif van de kwakkelende Rotterdamse ploeg lijkt wel van vers bloed voorzien te gaan worden. Volgens zowel 1908.nl als Voetbal International komt Oussama Targhalline over van het Franse Le Havre.

Naar verluidt kost de controleur slechts enkele tonnen. Dinsdagmiddag landde Targhalline in Rotterdam voor de fysieke tests en andere benodigde formaliteiten. Als niks problemen oplevert, tekent hij een contract voor drieënhalf jaar.