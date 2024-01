Feyenoord ziet gedroomde buitenspeler rondlopen in de Premier League

Feyenoord gaat een poging wagen om Bryan Gil los te weken bij Tottenham Hotspur, zo weet 1908.nl dinsdagmiddag te melden. Het medium noemt een transfer van de Spanjaard ‘niet onmogelijk’. Fabrizio Romano heeft het nieuws bevestigd.

Volgens het Feyenoord-medium heeft de club zich al in Londen gemeld bij the Spurs. Feyenoord zet in op een tijdelijke overstap van het Spaanse talent.

Gil komt dit seizoen niet tot nauwelijks voor in de plannen van manager Ange Postecoglou. De linksbuiten annex aanvallende middenvelder moet onder meer Heung-min Son, Dejan Kulusevski, Richarlison en Brennan Johnson voor zich dulden.

Gil moet het voornamelijk doen met invalbeurten. De Australische manager liet hem dit seizoen zes keer invallen en twee keer begon hij aan de aftrap. Scoren deed hij niet, ook gaf hij geen assist.

Feyenoord krijgt in de strijd om Gil concurrentie van Fiorentina, zo meldt Romano. De Italiaanse club wil hem net als Feyenoord graag op huurbasis overnemen van de Londense club.

Gil werd in 2021 voor 25 miljoen euro overgenomen van Sevilla. In Engeland wist hij echter niet te overtuigen. The Spurs leenden hem daarom al eens eerder uit aan respectievelijk Valencia en Sevilla.





