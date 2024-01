Feyenoord ziet FC Twente na blunder van Justin Bijlow tot twee punten naderen

Feyenoord heeft zondagmiddag niet weten te winnen van NEC. De Nijmegenaren hadden in de eerste helft niets te vertellen in De Kuip, maar boekten uiteindelijk, mede door een blunderende Justin Bijlow, toch een resultaat: 2-2. Door het gelijke spel heeft PSV inmiddels een gigantisch gat van twaalf punten opgebouwd. Nummer drie FC Twente nadert Feyenoord tot twee punten. NEC neemt een keurige achtste plek op de ranglijst in.

Bij Feyenoord had Arne Slot een basisplaats voor Javairô Dilrosun in petto. Hij genoot de voorkeur boven Luka Ivanusec. Bij NEC waren onder meer Elayis Tavsan en Mees Hoedemakers niet van de partij.

De Rotterdammers begonnen goed aan de wedstrijd. De ploeg creëerde al snel enkele mogelijkheden. Een van die kansen kwam op naam van Igor Paixão, maar zijn poging eindigde net naast de paal.

Luttele minuten later was het wel raak voor de ploeg van Slot. Dilrosun kreeg de bal na een chaotische situatie op randje zestien voor zijn voeten. De rechtsbuiten aarzelde niet en krulde de bal heerlijk in de verre hoek: 1-0.

Tien minuten later konden de kletsnat geregende thuissupporters weer juichen. Een lange bal van Quinten Timber werd knap gecontroleerd door Mats Wieffer, die met een hakje fraai teruglegde op Santiago Gimenez. Voor de Mexicaanse schutter was de afwerking een koud kunstje: 2-0.

De 2-0 voorsprong was voor het hongerige Feyenoord niet genoeg. De Rotterdammers bleven doordenderen. Het leverde een schotkans op voor Timber, die zijn inzet gekeerd zag worden door Jasper Cillessen.

Vlak voor rust kreeg diezelfde Timber een opgelegde kans om de 3-0 op het scorebord te zetten. Van wel heel dicht bij het doel kreeg de middenvelder de bal niet tussen de palen, maar vloog hij over.

Die gemiste kans kwam Feyenoord duur te staan. NEC, dat tot dan toe niets te vertellen had in De Kuip, maakte via Dirk Proper de aansluitingstreffer. Een vrije trap werd door Philippe Sandler breed gekopt, waar de jonge middenvelder de bal voor het inlopen had: 2-1.

En vlak na rust kreeg Feyenoord het deksel al helemaal op de neus. Nadat Gimenez uit een voorzet net naast tikte, zette Magnus Mattsson de Nijmegenaren weer naast Feyenoord.

Een afstandsschot van de Deen bleek Bijlow, die absoluut niet vrijuit ging, te machtig. Zo moest Feyenoord, tegen de verhoudingen in, plots weer op zoek naar een nieuwe voorsprong.

Daar kwam het via Dávid Hancko dicht bij. De Slowaak haalde met zijn linkerbeen uit, maar zag Cillessen de bal uit de hoek tikken. Uit een hoekschop was Feyenoord vervolgens wederom dicht bij een nieuwe voorsprong.

Timber had de bal in het vijfmetergebied voor het inschieten, maar kwam net tekort om het leer achter Cillessen te werken. Omdat Feyenoord in de tweede helft eigenlijk geen schim was van de ploeg van de eerste helft, bleef NEC in de slotfase eenvoudig overeind en nam het een punt mee naar Nijmegen.

