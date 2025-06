Feyenoord zet interesse kracht bij en bereidt bod voor op negentienjarige middenvelder

Feyenoord zet zijn interesse in Kwame Tabiri kracht bij. Volgens 1908.nl werken de Rotterdammers aan een voorstel om het negentienjarige talent over te nemen van FC Dordrecht.

Tabiri is een defensief ingestelde middenvelder, die bij Dordrecht een contract heeft tot medio 2027. De Schapekoppen hebben daarnaast de optie om de verbintenis met een seizoen te verlengen.

Het Algemeen Dagblad maakte dinsdagavond al melding van de interesse in Tabiri, en benadrukte dat er van een 'done deal' nog geen sprake is. Daar wil Feyenoord met het aanstaande bod verandering in brengen.

Wat Dordrecht precies verlangt voor Tabiri, is niet geheel bekend. Mede dankzij de uitstekende relatie tussen de clubs lijkt een deal niet ver weg. In principe is het de bedoeling dat de Bredanaar, die naast de Nederlandse ook over de Ghanese nationaliteit beschikt, aansluit bij Feyenoord Onder 21.

De rechtsbenige Tabiri kwam in het afgelopen seizoen tot zestien optredens voor Dordrecht, waarin hij niet scoorde en geen assist afleverde. In maart werd de controleur voor zijn ontwikkeling beloond met zijn debuut voor Ghana Onder 20.

Het Algemeen Dagblad meldde dinsdag tevens dat Feyenoord zich gaat versterken met Yoram Boerhout. De twintigjarige aanvaller mocht transfervrij vertrekken bij Ajax en sluit aan bij de Onder 21-ploeg van de Rotterdammers.

Boerhout kwam afgelopen seizoen tot dertien optredens voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, verdeeld over slechts 292 speelminuten. De spits moest Don-Angelo Konadu en Julian Rijkhoff voor zich dulden.