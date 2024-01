Feyenoord wordt in open brief bedankt: ‘Hoop dat ik snel weer terug kan komen’

József Kiprich heeft de mensen binnen Feyenoord en de supporters bedankt voor de mogelijkheid om voor even terug te keren in De Kuip. De zestigjarige cultheld, die tussen 1989 en 1995 liefst 167 wedstrijden voor de Rotterdammers speelde, was afgelopen zondag als eregast aanwezig bij het duel met FC Twente en heeft daar ontzettend van genoten, zo laat hij weten in een open brief.

Kiprich ging zondagochtend eerst langs op Varkenoord, waar hij zijn oude teamgenoten en trainer Willem van Hanegem weer eens zag. Daarna ging de Tovenaar van Tatabanya naar De Kuip, waar hij vóór aanvang van Feyenoord – FC Twente op het veld gedag zei tegen de aanwezige supporters.

Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese sprak hem met mooie woorden toe en in De Kuip werd een speciaal spandoek onthuld, waarop stond: ‘Tovenaar van Tatabanya, held van Zuid!’

Legende József Kiprich als held onthaald bij @Feyenoord en wordt daarna herenigd met een oude bekende ????#feytwe — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2024

Feyenoord deelt woensdagmiddag een open brief van Kiprich, die ontzettend heeft genoten van zijn dagen in Rotterdam. “Ik ben absoluut sprakeloos... Hoe emotioneel het was. Ik kan proberen om iedereen opnieuw en opnieuw en opnieuw te bedanken, maar ik kan niet vaak genoeg ‘dank je wel’ zeggen.”

“De liefde die ik van jullie krijg is een onbeschrijfelijk gevoel. Dit is wat ik altijd zeg tegen de mensen die mij vragen wat ik bij Rotterdam en Feyenoord voel”, schrijft de Hongaar.

“Zelfs als ik naar Rotterdam ga, ben ik thuis. Met mijn familie zijn we thuis. De supporters hebben geen idee wat ze voor mij betekenen. Dat spandoek, de muurschildering, alles. De beste supporters ter wereld!”

Mooie woorden van József Kiprich ?? pic.twitter.com/gUHIJedv9C — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 31, 2024

“Ik wil graag alle mensen bedanken die een rol hebben gespeeld in deze twee prachtige dagen. Namens mijn familie wil ik jullie bedanken voor alles. Ik was heel blij dat ik mijn oude teamgenoten en trainer weer kon zien.”

Kiprich sluit af door iedereen het beste te wensen. “Een succesvol en productief seizoen. Ik hoop dat ik snel weer terug kan komen.”

