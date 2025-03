Feyenoord wint vriendschappelijke wedstrijd: Quilindschy Hartman levert twee assists

Feyenoord heeft donderdag een zege geboekt in een vriendschappelijke wedstrijd. Het duel met Excelsior eindigde in een 2-1 overwinning dankzij goals van Paulo Rudisill en Amir Rais, die hun competitiewedstrijden normaal gesproken afwerken bij Jong Feyenoord. Quilindschy Hartman verzorgde twee assists.

Feyenoord - Excelsior 2-1

Het was een fraaie wedstrijd voor Hartman, die voor het eerst sinds de terugkeer van zijn blessure de negentig minuten completeerde. Hij was betrokken bij beide doelpunten: eerst verzorgde hij de steekpass op Rudisill, terwijl hij bij het tweede doelpunt met enig fortuin de bal bij Rais kreeg. Namens Excelsior was Derensili Sanches Fernandes trefzeker.