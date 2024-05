Feyenoord wil vervanger van Dávid Hancko weghalen bij AC Milan

Feyenoord toont nadrukkelijke interesse in de diensten van Jan-Carlo Simic, zo meldt Fabrizio Romano. De Rotterdammers willen de negentienjarige centrumverdediger van AC Milan deze zomer inlijven. Het volgend jaar aflopende contract van de Servisch-Duitse verdediger geldt daarbij als troef voor Feyenoord.

In Rotterdam is de verwachting dat sterspelers Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida gaan vertrekken. Dennis te Kloese staat dan ook voor de moeilijke opgave om de verdediging van Feyenoord te vernieuwen.

Simic maakte in december zijn debuut voor het eerste elftal van AC Milan. De jongeling scoorde bij zijn eerste wedstrijd, tegen Monza (3-0), ook direct. Tot nu toe kwam Simic zes keer uit voor Milan.

Milan beschouwt Simic als een groot talent en sprak al met de 1,86 meter grote verdediger over een langer verblijf. Indien Simic besluit om niet bij te tekenen, is komende zomer het laatste goede moment voor de club om te verkopen.

Simic zat al eens bij de voorselectie van het Servische nationale elftal, maar tot een plek in de definitieve selectie kwam het nog niet.

Simic werd geboren in het Duitse Nürtingen en zette zijn eerste stappen in het profvoetbal bij VfB Stuttgart. In 2022 haalde Milan de mandekker voor een kleine transfersom weg uit Duitsland.

