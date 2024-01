Feyenoord wil verder met man die marktwaarde vervijfvoudigde in 2023

Feyenoord wil het contract van Leo Sauer openbreken en verlengen, zo schrijft 1908.nl. De achttienjarige buitenspeler ligt momenteel tot medio 2026 vast en als het aan de Rotterdammers ligt komen daar twee jaar bij.

Sauer groeide op in zijn geboorteland Slowakije, waar hij de jeugdopleiding van Slovan Bratislava en MSK Zilina doorliep. In 2021 besloot Feyenoord hem naar Nederland te halen. Eerst als huurspeler, later definitief.

Sauer begon in Feyenoord Onder 21, maar kreeg in de voorbereiding op het huidige seizoen de mogelijkheid van Arne Slot om zich te laten zien bij de A-selectie. Afgelopen augustus maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Slot bracht Sauer halverwege het duel binnen de lijnen en zag hem in blessuretijd de 2-2 aantekenen. Een maand later maakte Sauer ook zijn Europese debuut namens Feyenoord, toen hij in de Champions League mocht aantreden tegen Celtic.

Sauer staat ervoor open om zich langer aan Feyenoord te verbinden, zo klinkt het. De Rotterdammers proberen een dezer dagen zijn entourage over te laten komen om de onderhandelingen vlot te trekken.

Mochten alle partijen elkaar weten te vinden, dan ligt de Slowaak straks tot medio 2028 vast in De Kuip. Sauer is afgelopen december achttien geworden, waardoor hij nu een langdurig contract kan ondertekenen.

Dat Sauer zijn doorbraak beleefde in 2023 blijkt wel uit zijn marktwaarde. Transfermarkt schat de buitenspeler momenteel in op vijf miljoen euro. In januari vorig jaar was dat nog één miljoen euro. Sauer wist zijn marktwaarde in een jaar tijd dus te vervijfvoudigen.

