‘Brian Priske wil toptalent Antoni Milambo ondanks uitstekende voorbereiding bij Feyenoord verhuren’

Toptalent Antoni Milambo (19) mag Feyenoord op huurbasis verlaten, zo schrijft de doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher op X. De Rotterdamse middenvelder liet een behoorlijke indruk achter tijdens de voorbereiding, maar kwam zondagavond tegen Benfica (5-0 nederlaag) geen enkele minuut in actie. De geruchten over een verhuur klinken daardoor steeds luider.

Milambo staat al jaren bekend als het kroonjuweel uit de jeugdopleiding van Feyenoord. De vertrokken succescoach Arne Slot zag het enorm in hem zitten en liet de middenvelder op zestienjarige leeftijd debuteren in Feyenoord 1. Daarmee is Milambo nog steeds de jongste debutant ooit namens de Stadionclub.

Inmiddels staat Milambo’s teller op achttien wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij eenmaal scoorde en een assist afleverde. Deze voorbereiding leek de tiener zich behoorlijk op de kaart te zetten.

Milambo gaf een assist tegen FC Dordrecht (0-4 winst) en was trefzeker in de wedstrijden tegen KRC Genk (3-1 winst) en Cercle Brugge (1-0 winst). Toch lijkt het erop dat trainer Brian Priske hem niet nodig heeft.

Tijdens de pijnlijke zeperd tegen Benfica bleef Milambo negentig minuten op de bank zitten. Feyenoord Youth Watcher lijkt de reden daarvan te weten. “Van meerdere bronnen hoor ik dat ook Antoni Milambo verhuurd mag worden. Nogal verrassend en wat mij betreft ook nogal een tegenvaller.”

Mocht Milambo daadwerkelijk op de nominatie staan voor een verhuur, zullen de geïnteresseerde clubs in de rij staan. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde nu al op 6 miljoen euro. In De Kuip ligt de rechtspoot nog tot medio 2027 vast. Milambo is al jarenlang jeugdinternational van het Nederlands elftal.

Leo Sauer

Mogelijk mag ook Leo Sauer (18) tijdelijk op zoek naar een nieuwe werkgever. De talentvolle linksbuiten, die deze zomer met Slowakije deelnam aan het EK, kwam net als Milambo niet binnen de lijnen tegen Benfica.

Feyenoord Youth Watcher kan nog niet met zekerheid zeggen of Sauer op huurbasis mag vertrekken. “Ik probeer dit te checken, maar lijkt me ergens best logisch. Voor beide spelers lijkt er niet echt een passende rol over in dit systeem. Ook beiden niet ingevallen nu.” Feyenoord speelt onder nieuwbakken trainer Priske in een 3–4-3-systeem. De Deen lijkt momenteel geen plaats te hebben voor toptalenten Milambo en Sauer.

Sauer is volgens Transfermarkt reeds 5 miljoen euro waard. De Slowaak ligt nog tot medio 2028 vast in De Kuip. Veel Feyenoord-supporters balen van de geruchten rondom een verhuur van Milambo en Sauer, zo blijkt uit de reacties onder de tweet van Feyenoord Youth Watcher, die acht uur na plaatsing al 30.000 keer is bekeken.

