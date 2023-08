Feyenoord wil spelers verhuren om laatste transferdoelwit binnen te slepen

Maandag, 28 augustus 2023 om 09:10 • Wessel Antes • Laatste update: 10:58

Arne Slot hoopt dat technisch directeur Dennis te Kloese er deze week nog in slaagt om een aantal Feyenoord-spelers te verhuren, daar dat de kans op de tijdelijke komst van Juventus-aanvaller Matías Soulé kan vergroten. Dat schrijft journalist Martijn Krabbendam in een transferupdate over de regerend landskampioen. Soulé moet deze week nog op huurbasis overkomen van Juventus, maar daarvoor moet eerst ruimte worden gemaakt in het salarisbudget. De Argentijnse rechtsbuiten ligt in Turijn nog tot medio 2026 vast.

In het uitgebreide artikel van VI analyseert Krabbendam de huidige stand van zaken in Rotterdam-Zuid. “Slot zou graag nog een doelman zien komen, nu Justin Bijlow langere tijd is uitgeschakeld met een polsblessure, terwijl de club zelf ook een aantal spelers wil verhuren. In dat geval komt de Argentijnse middenvelder Matias Soulé in beeld. Hij staat op het punt Juventus te verlaten, maar Feyenoord kan alleen zaken doen als de club ruimte schept in het salarisbudget.” Soulé staat volgens Krabbendam al geruime tijd op de radar bij Feyenoord.

Zondagochtend kwam journalist César Luis Merlo van TyC Sports met het nieuws dat Feyenoord werkt aan een huurdeal over Soulé. De Rotterdammers strijden met Frosinone om de diensten van de twintigjarige vleugelspits. Feyenoord wil Soulé huren met een optie tot koop. Volgens Transfermarkt is de Argentijnse jeugdinternational momenteel 4 miljoen euro waard, maar gezien zijn potentie is het goed mogelijk dat de Oude Dame inzet op een hogere transfersom.

Soulé hoeft bij Juventus niet op veel speeltijd te rekenen. De creatieveling heeft in Turijn stevige concurrentie van onder meer Federico Chiesa en Amerikaans international Timothy Weah. Soulé, die zowel als rechtsbuiten en als nummer 10 of schaduwspits uit de voeten kan, wordt in zijn eigen land vergeleken met Ángel Di María, die Juve deze zomer verliet voor Benfica. Soulé kwam bij de Italiaanse topclub tot nog toe tot 21 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor één doelpunt. Hij wacht nog op zijn eerste speelminuten van dit seizoen.