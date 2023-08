Feyenoord wil Luis Sinisterra al na één seizoen terughalen naar De Kuip

Maandag, 14 augustus 2023

Feyenoord werkt aan de terugkeer van Luis Sinisterra, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde clubwatcher 1908.nl maandagochtend. De 24-jarige vleugelspits moet gehuurd worden van Leeds United, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Sinisterra staat pas een jaar onder contract in Engeland. Leeds betaalde vorige zomer nog 25 miljoen euro voor hem aan Feyenoord.

Sinisterra ontbrak zaterdag al in de wedstrijdselectie van Leeds. Volgens de officiële lezing was dat vanwege blessureleed. De kans bestaat dat de daadwerkelijke reden onderhandelingen over een transfer waren. Feyenoord wil zijn voormalige smaakmaker dolgraag terug naar Rotterdam-Zuid halen.

De Rotterdammers mikken op een huurdeal, hetzelfde als ze met Oussama Idrissi voor ogen hadden. Laatstgenoemde verving Sinisterra afgelopen seizoen en deed dat naar behoren. Feyenoord schat Sinisterra echter hoger in dan Idrissi. De Colombiaan werd vorig jaar nog de uitgaande recordtransfer (een record dat inmiddels op naam staat van de naar Benfica vertrokken Orkun Kökçü).

Sinisterra kende een wisselvallig debuutseizoen bij Leeds. Hij schommelde tussen bank en basis en ontbrak veelal vanwege blessureproblemen. In totaal kwam hij tot 22 duels, waarin hij 7 keer scoorde en eenmaal aangever was. Zijn contract op Elland Road loopt nog door tot medio 2027. Feyenoord werkt naast Sinisterra ook nog aan de komst van Luka Ivanusec. De linksbuiten van Dinamo Zagreb maakt naar verluidt de overstap voor zo'n 8 tot 10 miljoen euro.