'Feyenoord wil Ajax beroven van een van de grootste talenten in jeugdopleiding'

Feyenoord heeft nadrukkelijke interesse in een van Ajax' grootste talenten, zo meldt Ajax Showtime. Jeshuru Simeon, een vijftienjarige aanvaller die zowel als vleugelspeler als spits uit de voeten kan, kan zomaar eens de gevoelige overstap maken.

Simeon staat er erg goed op in Amsterdam. Als jongeling deed hij onlangs mee aan de Future Cup en op dat toernooi was de talentvolle aanvaller zelfs twee keer trefzeker.

Simeon hoort op basis van zijn leeftijd in de Onder 16 te voetballen, maar werd al vroeg in het seizoen doorgeschoven naar de Onder 17. Volgend seizoen zou hij op pas vijftienjarige leeftijd al aan kunnen sluiten bij de Onder 19.

Maar als het aan Feyenoord ligt, gaat er door dat plan een streep. De Rotterdammers, die eerder ook al Jivayno Zinhagel wegplukten uit de hoofdstad, zijn nadrukkelijk geïnteresseerd om Simeon ook binnen te halen.

Net als Zinhagel zou Simeon aan kunnen sluiten bij de Onder 21-ploeg van Feyenoord. Vorig jaar gooide de nummer drie van de Eredivisie ook al een hengel uit. "Toen besloot de aanvaller in Amsterdam te blijven, of dat nu weer de uitkomst is, is op dit moment een heel groot vraagteken."

Bovendien zijn er meer kapers op de kust. Transferexpert Fabrizio Romano meldde eerder al dat er veel buitenlandse topclubs zijn die de contractsituatie van Simeon nauwlettend in de gaten houden.

Ajax slaagde er tot op heden niet in om Simeon zijn eerste profcontract te laten tekenen en zodoende moeten de Amsterdammers nog altijd vrezen voor een vertrek van het gewilde toptalent.

Ilai Grootfaam

Wie in ieder geval wel naar Feyenoord vertrekt, is Ilai Grootfaam. Het eveneens vijftienjarige Ajax-talent wordt door de Rotterdammers weggekaapt, terwijl de beleidsbepalers in Amsterdam Grootfaam graag voor de club hadden behouden. De aanvallend ingestelde middenvelder tekent voor drie jaar bij Feyenoord.