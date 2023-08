Feyenoord wil absolute doorbraak belonen met nieuw contract tot 2027

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 07:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:28

Feyenoord gaat een poging wagen om het contract van Quilindschy Hartman open te breken en te verlengen, weet 1908.nl. De linkervleugelverdediger, die een belangrijk aandeel had in de landstitel, moet straks tot medio 2027 aan de club verbonden blijven. Zijn huidige verbintenis loopt over twee jaar af.

Dat Feyenoord tevreden is over de ontwikkeling van Hartman bleek gedurende het afgelopen seizoen al. De verdediger verlengde in november zijn contract tot medio 2025. Daar kunnen nu dus twee extra seizoenen bijkomen, als de in Zwijndrecht geboren kuitenbijter akkoord gaat met het contractvoorstel dat Feyenoord binnenkort zal doen. De Rotterdammers werken op de achtergrond aan de laatste details.

Hartman werd vorig jaar zomer in de voorbereiding op het seizoen 2022/23 bij de selectie gehaald door trainer Arne Slot. Hij knokte zich al snel in de basis en kwam uiteindelijk tot 35 wedstrijden in alle competities. Daarin wist hij twee keer te scoren en vijf assists af te leveren. Ook dit seizoen houdt Hartman zijn concurrenten achter zich. De linksback begon tot dusver in alle officiële wedstrijden in de basis.

Volgende week hoort Hartman of zijn doorbraak ook heeft geleid tot een plek in Oranje. De verdediger is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De Feyenoorder maakte in maart pas zijn debuut in de selectie van Jong Oranje, maar maakt nu dus al kans om met het grote Oranje op pad te gaan. De definitieve selectie wordt bekend gemaakt op vrijdag 1 september.