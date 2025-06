'Feyenoord wijst idioot laag bod direct van de hand'

Feyenoord wordt deze zomer bestookt met interesse voor meerdere spelers, maar technisch directeur Dennis te Kloese heeft de deur voorlopig stevig op slot gegooid. In de podcast Kick-off van De Telegraaf vertelt clubwatcher Marcel van der Kraan over zijn recente gesprek met Te Kloese en de onrustige transfermarkt waarin Feyenoord zich begeeft.

“Welke clubs timmeren er allemaal op de deur?”, vroeg Van der Kraan aan Te Kloese. “Wie leggen er al bankgaranties neer?”

De reactie van de technisch directeur was duidelijk: “Iedereen snuffelt, iedereen maakt spelers gek”, zo parafraseert Van der Kraan. Vooral zaakwaarnemers proberen in deze fase via de achterdeur spelers te verleiden met mooie beloftes.

Volgens Van der Kraan gaat het met name om namen als Igor Paixão, Dávid Hancko en Antoni Milambo. “Ze worden allemaal het hoofd op hol gebracht”, stelt hij.

Concrete biedingen zijn er nog amper, maar de belangstelling is tastbaar. Zo zou Brentford wel wat zien in Milambo, maar het verschil in waardering tussen de clubs is groot. “Als Feyenoord denkt aan 25 miljoen euro, en Brentford aan acht, dan ben je in De Kuip meteen klaar...”

Ook Hadj Moussa geniet serieuze belangstelling. “Benfica denkt: hij heeft er een jaartje op zitten, laten we een poging wagen”, aldus Van der Kraan. “Maar Robin van Persie is helemaal gek van die jongen. Die zegt: dit is een echte vleugelspeler, met veel groeipotentieel.”

Feyenoord is dan ook niet van plan hem na één seizoen alweer te laten gaan. “Benfica kan aankloppen wat ze willen, maar die worden meteen weggestuurd. Helemaal als ze met idioot lage bedragen komen.”

Het meest reële vertrek lijkt op dit moment dat van Igor Paixão. “Die mag weg, maar dan moet er echt heel veel geld op tafel komen”, stelt Van der Kraan.