'Feyenoord versterkt zich op Deadline Day met Marokkaans international uit de Ligue 1'

Middenvelder Oussama Targhalline (22) maakt de overstap van Le Havre naar Feyenoord. Dat meldt 1908.nl op Deadline Day. De Marokkaanse controleur landt dinsdagmiddag in Rotterdam om zijn transfer af te ronden.

De rechtsbenige Targhalline is een veelzijdige middenvelder, die het liefst in een defensieve rol speelt. De enkelvoudig international van Marokko moet bij Feyenoord zorgen voor meer concurrentie op het middenveld.

Het Duitse Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Targhalline op zo’n 3 miljoen euro. Bij Le Havre beschikt de Marokkaan over een aflopend contract. Wel heeft de Franse club de optie om zijn verbintenis met een seizoen te verlengen.

Targhalline speelt sinds oktober 2020 in Europa, toen Olympique Marseille hem voor slechts 500.000 euro in zijn geboorteland. Uiteindelijk speelde hij slechts drie wedstrijden in het eerste elftal van Marseille.

Na een mislukte uitleenbeurt aan Alanyaspor vertrok Targhalline twee jaar geleden transfervrij naar Le Havre. Met die club werd de Marokkaan kampioen op het tweede niveau van Frankrijk.

Inmiddels staat de teller op 42 officiële wedstrijden namens Le Havre. Daarin wist Targhalline slechts eenmaal te scoren.

Zechiël

Tegenover de naderende komst van Targhalline staat het vertrek van middenvelder Gjivai Zechiël. De twintigjarige Rotterdammer keert tijdelijk terug bij Sparta Rotterdam, waar hij het seizoen afmaakt.