Feyenoord verliest van Monaco in laatste wedstrijd voor Johan Cruijff Schaal

Feyenoord is er niet in geslaagd om de vriendschappelijke wedstrijd tegen AS Monaco in winst om te zetten. In De Kuip verloor de ploeg van Brian Priske woensdagavond met 1-3. De Rotterdamse treffer kwam op naam van Luka Ivanusec.

Priske besloot een groot aantal spelers buiten de selectie te laten. Onder meer Santiago Gimenez, Dávid Hancko en Calvin Stengs ontbraken. Basisplaatsen waren er wel voor Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Ayase Ueda en Ivanusec.

Het duel in De Kuip was in het eerste kwart van de wedstrijd in evenwicht. Beide ploegen wisten nauwelijks gevaar te stichten voor het vijandelijke doel. Bijlow moest wel handelend optreden op een inzet van Ismail Jakobs.

Na een klein half uur spelen kwam AS Monaco alsnog op voorsprong. De Monegasken leken in eerste instantie niet te profiteren van balverlies van Ivanusec, maar wisten via nieuwkomer George Ilenikhena niet veel later het net alsnog te vinden.

Feyenoord rechtte al snel de rug en kwam via Ivanusec kort voor rust op gelijke hoogte. Na goed voorbereidend werk van aanvoerder Geertruida was het aan de Kroaat om de aanval op uitstekende wijze af te ronden: 1-1.

Bij aanvang van de tweede helft kwam Djomar Giersthove binnen de lijnen voor Geertruida. De verdediger moest toezien hoe Monaco al snel voor de tweede keer de leiding greep. Aanvoerder Guillermo Maripán kopte raak uit een corner: 1-2.

Nog voor het laatste kwart aanbrak haalde Priske ook Bijlow, Ueda en Ondrej Lingr naar de kant, waarna Monaco in de persoon van Mohammed Salisu nogmaals raak mocht schieten. Myron Boadu, die op de bank begon bij de bezoekers, kwam halverwege het duel binnen de lijnen.