‘Feyenoord verlangt tientallen miljoenen van PSG voor Geertruida’

‘Feyenoord verlangt tientallen miljoenen van Paris Saint-Germain voor Lutsharel Geertruida’

De kans dat Lutsharel Geertruida naar Paris Saint-Germain vertrekt lijkt met de dag groter te worden. Transferjournalist Florian Plettenberg noemt een transfer naar de Franse hoofdstad aannemelijker dan een avontuur in de Bundesliga of Premier League. Feyenoord zou inzetten op een bedrag van 25 miljoen euro voor de 23-jarige Geertruida, die nog een jaar vastligt in De Kuip.

Het is al langere tijd bekend dat Feyenoord bereid is om mee te werken aan een vertrek van Geertruida, die vorige zomer een transfer naar RB Leipzig zag afketsen. De Duitsers waren destijds bereid om 32,5 miljoen euro neer te tellen, maar de Stadionclub verlangde meer.

Volgens Plettenberg, journalist namens de Duitse tak van Sky Sport, neemt Feyenoord inmiddels genoegen met een lagere transfersom. Geertruida loopt over een jaar uit zijn contract in Rotterdam-Zuid, waardoor de huidige vraagprijs rond de 25 miljoen euro zou liggen. Sinds vorige week wordt Geertruida gelinkt aan PSG.

Geertruida kwam het afgelopen seizoen tot 47 officiële duels namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 9 goals en 5 assists. PSG ziet in hem een multifunctionele verdediger die zowel als rechtsback als in het centrum uit de voeten kan. Transfermarkt schat Geertruida’s huidige marktwaarde op 32 miljoen euro.

Vrijwel de gehele defensie van PSG gaat deze zomer op de schop. Enkel Marquinhos, Nuno Mendes en de langdurig geblesseerde Lucas Hernández zijn nog zeker van hun plek. De blessuregevoelige Presnel Kimpembe en Nordi Mukiele mogen uitkijken naar een nieuwe club.

Een vertrek van Danilo Pereira en Milan Skriniar wordt eveneens niet uitgesloten, terwijl de verwachting is dat er tijdens de zomerse transferwindow de nodige interesse zal zijn in Achraf Hakimi. Geertruida wordt naar verluidt gezien als een geschikt alternatief voor de Marokkaans international. Dat hij kan rouleren met de centrumverdedigers van les Parisiens maakt hem extra interessant.

Momenteel is Geertruida in Duitsland met het Nederlands elftal. Vrijdagavond kwam de verdediger van Feyenoord nog in actie namens Oranje op het EK tegen Frankrijk (0-0). In de 73ste speelminuut kwam hij binnen de lijnen voor Jeremie Frimpong. Tijdens zijn invalbeurt liet Geertruida een prima indruk achter.

