Feyenoord verkoopt talentvolle spits, die elders in Nederland aan de slag gaat

Feyenoord verkoopt talentvolle spits Nesto Groen, die elders in Nederland aan de slag gaat

Nesto Groen heeft zich voor drie seizoenen verbonden aan Excelsior, met een optie voor nog een jaar. Dat maakt de Kralingse degradant bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige spits komt over van Feyenoord, dat naar verluidt een bescheiden transfersom en terugkoopoptie heeft bedongen.

Technisch manager Niels van Duinen reageert via de clubwebsite op de komst van Groen. “Wij zijn blij met de komst van Nesto. We volgen hem al langer omdat hij volgens ons echt past bij Excelsior. Nesto is iemand die een Nederlandse voetbalopleiding heeft gehad, intrinsiek gemotiveerd is om beter te worden en graag bij Excelsior wil voetballen om zichzelf verder te ontwikkelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Hij is een jongen met scorend vermogen, die toe was aan deze stap. Wij kijken ernaar uit om de komende jaren samen aan zijn ontwikkeling te werken”, aldus Van Duinen. Groen moet bij Excelsior gaan concurreren met Van Duinens broer Mike (32) en Zweed Richie Omorowa (20).

Groen zelf komt eveneens aan het woord op de clubwebsite. “Ik heb een heel goed gevoel bij Excelsior. Ik heb vandaag voor het eerst meegetraind en dat ging hartstikke goed. Ik merkte meteen dat iedereen hier kort op elkaar zit. Excelsior is een warme club. Dat had ik al gehoord van Lennard Hartjes en dat heb ik vandaag zelf voor het eerst mogen ervaren.”

Feyenoord kan Groen naar verluidt terugkopen indien gewenst. De spits zelf denkt dat zijn stap naar Excelsior goed gaat uitpakken. “Er zijn genoeg voorbeelden van jonge spelers die via Excelsior een mooie stap hebben gemaakt en ik hoop natuurlijk dat ik de volgende ben. Ik wil hier zo snel mogelijk laten zien wat ik kan, belangrijk zijn voor het team en veel doelpunten maken.”

De in Spijkenisse geboren Groen is een lange spits die de afgelopen jaren behoorlijk wat doelpunten heeft gemaakt in Feyenoord Onder 21. In 48 wedstrijden was de rechtspoot goed voor 25 goals en 7 assists. In totaal speelde Groen negen jaar in de Feyenoord Academy. De jonge aanvaller is tweevoudig jeugdinternational van Nederland Onder 18.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties