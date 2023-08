‘Feyenoord veegt fors miljoenenbod op Mats Wieffer resoluut van tafel’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 16:45 • Wessel Antes • Laatste update: 16:46

Feyenoord wil Mats Wieffer deze zomer niet verkopen, zo meldt de Italiaanse tak van Sky vrijdag. Volgens de berichtgeving hebben de Rotterdammers een bod van 15 miljoen euro van Lazio op de middenvelder resoluut van tafel geveegd. De Romeinen zouden daarnaast een nog onbekende speler hebben aangeboden aan de regerend landskampioen om de prijs te drukken. Wieffer ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast en mag dus niet vertrekken. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde, net als Lazio, in op 15 miljoen euro.

Trainer Arne Slot is van mening dat Wieffer te belangrijk is binnen de selectie van Feyenoord om hem deze zomer al van de hand te doen. De drievoudig international van het Nederlands elftal kwam vorige zomer voor slechts 575.000 euro over van Excelsior. Na de winterstop van het afgelopen seizoen veroverde Wieffer een basisplaats bij Feyenoord en sindsdien ging het hard. Inmiddels staat de teller op 39 officiële wedstrijden voor de Stadionclub, waarin de controleur goed was voor 3 doelpunten en 7 assists.

Volgens Sky is Lazio teleurgesteld over het feit dat Wieffer niet naar Rome komt. De 23-jarige middenvelder stond al langere tijd op het wensenlijstje als ideale opvolger van Sergej Milinkovic-Savic. De voormalig sleutelspeler van Lazio vertrok deze zomer voor liefst 40 miljoen euro naar Al-Hilal. I Biancocelesti beginnen dit weekend aan het nieuwe seizoen van de Serie A met een uitwedstrijd bij Lecce.

Persconferentie Slot

Wieffer was vrijdag tijdens de persconferentie van Slot onderwerp van gesprek, daar de succestrainer van mening is dat zijn pupil te kritisch op zichzelf is. “Ik heb het met hem over zijn zelfkritiek gehad, want ik vond hem te kritisch. Het is goed dat als je verloren hebt dat je kritisch naar je eigen prestatie kijkt, maar je kan ook doorslaan. Het is bijna een landelijke discussie geworden dat hij uit vorm is. En hij heeft een mindere helft gespeeld, want hij herstelde zichzelf prima in de tweede helft. Je geeft op die manier veel munitie aan iedereen en dat vond ik iets te extreem verwoord.”