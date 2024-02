‘Feyenoord vangt bot bij Tottenham en wil PSV alsnog gaan dwarsbomen'

Feyenoord gaat zich toch weer mengen in de strijd om Couhaib Driouech, zo beweert 1908.nl. Volgens het Rotterdamse fanmedium heeft Feyenoord inmiddels een formeel bod van ruim vier miljoen euro neergelegd in Kralingen, nadat bleek dat Bryan Gil 'onhaalbaar' zou zijn.

De soap rondom Driouech kent ondertussen vele hoofdstukken. PSV diende volgens het Eindhovens Dagblad eerder op de dag al een bod in, ter waarde van ruim vier miljoen euro.

Feyenoord heeft volgens 1908.nl datzelfde bod ondertussen ook op tafel gelegd bij Excelsior. De Stadionclub lijkt daarmee een streepje voor te hebben op de Eindhovenaren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat heeft alles te maken met Leo Sauer. De reden dat Driouech, die zelf dolgraag naar PSV wil gaan, nog niet naar Eindhoven verkaste, is dat Excelsior nog geen vervanger in huis had voor de aanvaller.

Bij een eventuele deal met Feyenoord zou dat geen probleem zijn. Sauer, de jeugdige linksvoor van Feyenoord, zou op huurbasis namelijk de omgekeerde weg bewandelen. Daarvoor moet de Slowaak wel zijn contract verlengen, maar daar zijn 'concrete lijntjes' voor, aldus de fansite.

Zo zou men in Kralingen niet halsoverkop in de laatste uren van de transfermarkt nog een vervanger moeten zien te strikken, maar 'gewoon' die van de stadgenoot kunnen huren.

Na het mislopen van Gil en de Uruguayaan Luciano Rodriguez zouden de Rotterdamse beleidsbepalers het vizier inmiddels volledig hebben gericht op Driouech. De bal lijkt dus te liggen bij de aanvaller zelf, terwijl voor Excelsior hoe dan ook een recordtransfer lonkt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties