Feyenoord-tweetal kan woensdag rekenen op ruim twintig scouts op de tribune van De Kuip

Dat Dávid Hancko en Igor Paixão in de belangstelling staan van verschillende buitenlandse topclubs, is al enige tijd duidelijk. Het nieuws van woensdag onderstreept dat nog maar eens. Tijdens Feyenoord - FC Groningen zullen er ruim twintig scouts op de tribune zitten, voornamelijk voor dat tweetal. Dat meldt De Telegraaf.

Woensdag werd in een analyse van het Algemeen Dagblad al duidelijk dat een groot deel van de sterkhouders van Feyenoord deze zomer naar alle waarschijnlijkheid gaat vertrekken. Quilindschy Hartman maakt er geen geheim van toe te zijn aan een nieuwe stap, terwijl ook Hancko, Paixão, Gernot Trauner en eventueel Quinten Timber in aanmerking komen voor een transfer.

Woensdag neemt Feyenoord het in de Eredivisie op tegen FC Groningen. Bij een overwinning wipt de ploeg van Robin van Persie over FC Utrecht heen naar de derde plaats. Voor de spelers is er echter nog een reden om zich extra te laten zien.

“Directeur Dennis te Kloese krijgt voor elk thuisduel een lijstje te zien met de buitenlandse clubs die zich hebben aangemeld om spelers te scouten”, aldus Marcel van der Kraan. “Vanavond tegen FC Groningen zitten er ook weer ruim twintig op de eerste rij.”

Daarbij weet hij ook voor welke spelers de scouts naar De Kuip komen. “Het gros komt voor Hancko en Paixão, die niet alleen bijna wekelijks de uitblinkers vormen maar die, belangrijk voor alle data- en performance-mannen, de allerbeste statistieken kunnen overleggen.”

Voor Paixão is de interesse voornamelijk afkomstig uit Italië, waar zowel Napoli als Atalanta azen op de handtekening van de Braziliaan. Voor Hancko waren afgelopen winter clubs als Atlético Madrid en Juventus in de markt.

Wie daadwerkelijk een poging wil doen om Paixão of Hancko los te weken bij Feyenoord, moet diep in de buidel tasten. “Beide spelers hebben een waarde die inmiddels ver boven de 30 miljoen euro ligt. De kans dat Italiaanse, Engelse of Spaanse clubs de knip gaan trekken voor het duo is levensgroot.”