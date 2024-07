Feyenoord troeft Atlético Madrid af en heeft vijfde zomeraanwinst binnen

Feyenoord troeft Atlético Madrid af en heeft met Jeyland Mitchell vijfde zomeraanwinst binnen

Jeyland Mitchell is de vijfde zomeraanwinst van Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De Stadionclub maakt naar verluidt zo’n 2,5 miljoen euro over naar LD Alajuelense, de Costa Ricaanse club waar de negentienjarige verdediger nog tot medio 2027 onder contract stond.

Bij Feyenoord heeft Mitchell voor vijf seizoenen getekend, waardoor hij tot medio 2029 vastligt in De Kuip. De Rotterdammers gaan komend seizoen mogelijk in een 1-3-4-3-formatie spelen, waardoor een extra centrale verdediger geen kwaad kan.

Via de clubwebsite reageert Mitchell op zijn transfer naar Feyenoord. “Voor een jonge voetballer uit Costa Rica zoals ik is het natuurlijk een droom dat een indrukwekkende club als Feyenoord me wil hebben.” De tiener speelde al zeven interlands namens zijn land.

“Het is heel snel gegaan”, gaat Mitchell verder. “Van Alajuelense naar het nationale team en nu de stap naar Europa. Maar ik ben er nog niet, het begint nu pas.”

“Ik wil bij Feyenoord slagen, de harten van het publiek veroveren en grote wedstrijden spelen in De Kuip. Dus moet ik elke dag opnieuw hongerig zijn en alles willen geven om nog beter te worden als voetballer. Daar heb ik heel veel zin in”, besluit Mitchell, die ook op het lijstje stond bij Atlético Madrid.

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese is al vroeg in de zomer behoorlijk actief op de transfermarkt. Na Anis Hadj Moussa, Gijs Smal, Chris-Kévin Nadje en Julián Carranza is Mitchell de vijfde versterking voor het eerste elftal van de Rotterdammers.

Daartegenover staat het vertrek van Kostas Lamprou (transfervrij), Ramon Hendriks (VfB Stuttgart), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) en Alireza Jahanbakhsh (transfervrij). Mimeirhel Benita werd op huurbasis gestald bij Heracles Almelo.

