Feyenoord-trainer Robin van Persie doet opvallende uitspraak over transfers Igor Paixão en Dávid Hancko

Robin van Persie legt tegenover Rijnmond uit waarom hij heeft gekozen voor Justin Bijlow als eerste keeper. Ook gaat de Feyenoord-trainer in op de toekomst van Igor Paixão en Dávid Hancko.



De 27-jarige Bijlow krijgt ondanks zijn aflopende contract voorlopig de voorkeur boven Timon Wellenreuther (29). De Duitser ligt nog tot de zomer van 2027 vast in Rotterdam-Zuid. De verwachting is dat Wellenreuther gaat vertrekken. Feyenoord is bereid om mee te werken aan een transfer van de doelman indien hij wil vertrekken.

“Het was een luxekeuze die zwaar viel, misschien wel moeilijker dan het kiezen uit drie linksbacks. Wellenreuther was teleurgesteld, maar hij hoeft van mij niet weg. Ik blijf hem een goede keeper vinden”, aldus Van Persie.

Paixão en Hancko zijn nog niet vertrokken uit Rotterdam. Van Persie deed een opmerkelijke uitspraak over de transfersituatie van het duo: “Ik ben heel blij dat ze hier nog zijn. Paixão is er vanaf dag één bij en Hancko sluit volgende week aan. Ik ga er vanuit dat ze blijven”, klonk het opmerkelijk genoeg. ”En als dat verandert, zijn we daar op voorbereid."

Hancko zou bij de club die zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Saudi Pro League liefst zes miljoen euro netto per jaar gaan verdienen. De Slowaak wil zelf graag vertrekken uit de Kuip om het nieuwe avontuur aan te gaan. Nu is het plotseling al vier weken stil. Dat heeft mogelijk te maken met de bestuurlijke veranderingen bij Al-Nassr, waar Cristiano Ronaldo dankzij zijn nieuwe contract veel invloedrijker is geworden.

“Eerst vertrok de CEO, daarna verliet trainer Stefano Pioli opeens de club. Het meest alarmerend is nog wel dat technisch directeur Fernando Hierro ook al zijn exit bij de club aan het onderhandelen is. Hij was de grote voorvechter van de Hancko-transfer”, weet VI.

Uitblinker Paixão staat in de belangstelling van verschillende clubs, maar tot dusver is er nog geen bod door Feyenoord ontvangen. Dinsdag kwam naar buiten dat ook Inter zich heeft gemeld bij de entourage van de Braziliaan.