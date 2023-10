Feyenoord tikt Lazio oogstrelend van de mat en grijpt koppositie in Groep E

Woensdag, 25 oktober 2023 om 20:41 • Jeroen van Poppel

Feyenoord heeft woensdag een fantastische prestatie geleverd in de Champions League. De ploeg van Arne Slot was in De Kuip veel te sterk voor Lazio, dat twee doelpunten van Santiago Gimenez en een van Ramiz Zerrouki om de oren kreeg. Een onnodig weggegeven strafschop, benut door Lazio-aanvaller Pedro, deerde Feyenoord uiteindelijk niet: 3-1. De Rotterdammers nemen de leiding in Groep E, al kan Atlético Madrid woensdag nog langszij komen door te winnen van Celtic.

Bij Feyenoord keerde Luka Ivanusec terug bij de wedstrijdselectie, maar Yankuba Minteh ontbrak door een blessure. Calvin Stengs verhuisde daarom van de nummer 10-positie naar die van rechtsbuiten. Ramiz Zerrouki kwam in de ploeg op het middenveld. Achterin werd Gernot Trauner vervangen door rechtsback Bart Nieuwkoop, waardoor Lutsharel Geertruida naar het centrum verhuisde.

Feyenoord greep het intiatief en creëerde al in de tiende minuut een grote kans voor Gimenez, die uit een voorzet van Igor Paixão naast kopte. Een kwartier later werd Gimenez gelanceerd door Stengs. Onder druk van twee verdedigers van Lazio schoot Gimenez de bal fortuinlijk via een half blok van Elseid Hysaj binnen. In de VAR-review bleek de Mexicaan echter nipt buitenspel te hebben gestaan: geen doelpunt.

Nu blijft hij wel staan, Santiago Giménez zet Feyenoord ruim verdiend op 1-0 tegen Lazio Roma!#UCL #FEYLAZ pic.twitter.com/84oIVJwGva — VTBL ? (@vtbl) October 25, 2023

Gimenez had niet lang nodig om alsnog een geldige treffer te maken. Feyenoord wist de bal na ruim een half uur te onderscheppen op de helft van Lazio. Mats Wieffer speelde in bij Gimenez, die in drukte knap wist weg te draaien en rustig binnenschoot: 1-0.

Feyenoord bleef dicteren en verdubbelde op slag van rust zijn voorsprong. Stengs legde de bal vanaf de achterlijn terug naar de rand van het strafschopgebied, waar Zerrouki klaar stond om de bal diagonaal binnen te schieten: 2-0.

Slot besloot in de rust om Nieuwkoop, die in de eerste helft met geel bestraft was, te wisselen. Zijn linksbenige vervanger Marcos López pakte vervolgens binnen twee minuten ook geel en had het lastig aan de rechterzijde van de defensie.

Feyenoord kwam na een klein uur spelen goed weg bij de eerste grote kans van de wedstrijd voor Lazio. Bijlow kon slechts een hand achter een schot van Mattia Zaccagni zetten. Daardoor ontstond in de rebound een gigantische kans voor Taty Castellanos, die over schoot.

Kort daarna was Feyenoord weer aan zet. Stengs verstuurde nog maar eens een afgemeten steekbal op Paixão, die een-op-een met Ivan Provedel over schoot. Korte tijd later werd ook Quilindschy Hartman gevaarlijk. Zijn volley werd op vijf meter van het doel weggehaald door een Lazio-verdediger.

De derde goal in de wedstrijd viel in de 74ste minuut via een prachtige aanval van Feyenoord. Zerrouki slalomde op de middenlijn om twee tegenstanders heen en zette invaller Alireza Jahanbakhsh aan het werk. De Iraniër verstuurde een lage voorzet op Quinten Timber, die van dichtbij kon schieten. Provedel wist de inzet van Timber nog net te keren, maar kon niet voorkomen dat Gimenez de rebound van dichtbij benutte: 3-0.

Feyenoord hielp Lazio zeven minuten voor tijd onnodig terug in de wedstrijd. López sloeg zijn arm om het lichaam van Castellanos, die met de rug naar het doel van Feyenoord stond, en veroorzaakte daarmee een penalty. Pedro benutte die feilloos: 3-1. De thuisploeg liet zich echter niet van de wijs brengen en speelde de wedstrijd vrijwel probleemloos uit. Bijlow bracht in blessuretijd nog wel prachtig redding op een inzet van Alessio Romagnoli uit een vrije trap.