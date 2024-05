Feyenoord-target Priske klaar voor volgende stap: ‘Niet één speler ontevreden’

Brian Priske is volgens binnen- en buitenlandse media de voornaamste kandidaat om Arne Slot op te volgen bij Feyenoord. De 47-jarige oefenmeester van Sparta Praag zou de eerste buitenlandse trainer in De Kuip kunnen worden sinds 1991, toen Gunder Bengtsson de scepter zwaaide. Maar wie is Priske nou eigenlijk? Voetbalzone sprak met Farzam Abolhosseini, de journalist van Tipsbladet die zondagavond meldde dat Priske dicht bij de klus van hoofdtrainer bij Feyenoord was, over de Deen en de weg die hij heeft afgelegd. “Of Priske klaar is voor de volgende stap in zijn carrière? Zeker weten. Ik denk dat dit de juiste stap voor hem is”, aldus Abolhosseini.

Door Noël Korteweg

Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese heeft al vaker aangegeven dat hij zijn tijd neemt wat betreft de zoektocht naar een opvolger van Slot. Lang blijft het in de media bij uitgelekte namen die op verschillende lijstjes staan, maar zondagavond meldt Abolhosseini plots dat Priske dicht bij een transfer naar Feyenoord is. Nu wordt de oud-verdediger genoemd als de beoogde opvolger van Slot.

“Het is heel groot nieuws in Denemarken”, vertelt Abolhosseini. “Feyenoord hoort bij de drie grootste clubs waar een Deense coach (mogelijk) werkzaam is. We hebben Thomas Frank bij Brentford, Bo Henriksen bij FSV Mainz 05 en Bo Svensson bij FC Union Berlin. Dit zou een hele grote stap zijn voor Priske.” De Deense trainer van Sparta Praag wordt door Abolhosseini geroemd om zijn spelopvatting, maar ook om zijn persoonlijkheid.

“Hij is ontzettend loyaal, zeer vriendelijk, heel gedisciplineerd en erg kalm. Toen ruim twee jaar geleden bekend werd dat hij Royal Antwerp ging inruilen voor Sparta Praag, was iedereen in shock omdat dat nieuws zomaar uit de lucht kwam vallen. Zo is hij nou eenmaal. Hij is niet het type dat nieuws deelt, hij geeft niemand iets. Dat we het nieuws hadden dat hij misschien naar Feyenoord gaat was daarom gigantisch.”

Abolhosseini vertelt dat hij contact heeft gezocht met Priske nadat hij het nieuws over Feyenoord naar buiten had gebracht. “Maar daar is hij niet in geïnteresseerd. Hij is niet geïnteresseerd in geruchten.” De journalist volgt het Deense voetbal op de voet en heeft Priske daarom van dichtbij aan het werk gezien.

De oefenmeester begint zijn trainersloopbaan in 2011 als assistent bij FC Midtjylland, om in 2016 te vertrekken naar FC Kopenhagen. Na zeventig wedstrijden onder hoofdtrainer Ståle Solbakken keert hij in de zomer van 2018 als assistent terug bij Midtjylland. Priske wordt bijna exact een jaar later interim-trainer bij de Deense topclub.

In november 2019 wordt hij door Midtjylland definitief aangesteld als hoofdtrainer; zijn eerste klus als eindverantwoordelijke. Die gok van de clubleiding pakt goed uit, daar Priske in zijn eerste seizoen direct de landstitel pakt. “Hij speelt zeer gedisciplineerd voetbal met zijn elftallen”, zegt Abolhosseini. “Het was bijvoorbeeld niet zo dat Midtjylland alleen maar aan het aanvallen was. Verdedigend waren ze ook zeer stabiel en goed georganiseerd."

"Het team had een gemiddelde van ongeveer twee punten per wedstrijd in het seizoen dat ze kampioen werden. Midtjylland deed het daarna ook ontzettend goed in de voorrondes van de Champions League, die ze overleefden. Daardoor bereikten ze voor het eerst in de clubhistorie de groepsfase. Priske heeft het ontzettend goed gedaan bij Midtjylland.”

“Andere clubs wilden hem in die periode ook binnenhalen. Er gingen bijvoorbeeld geruchten over een eventuele stap naar Standard Luik, maar Midtjylland wilde hem niet verkopen.” De Denen winnen 21 van de 31 wedstrijden in het eerste seizoen van Priske als hoofdtrainer. Van de overige duels gaan er zeven verloren. Drie eindigen in een gelijkspel.

In het tweede seizoen van Priske bij Midtjylland pakt de club twee punten in de groepsfase van de Champions League in een poule met Ajax, Atalanta en Liverpool. De Denen bereiken ook de halve finale van de beker, winnen het heenduel met 1-0 van Sönderjyske, maar geven het in de return weg: 3-1. In de competitie eindigt Midtjylland met één punt minder dan kampioen Brøndby. Priske vertrekt na dat jaar naar Royal Antwerp; zijn eerste avontuur in het buitenland.

“Zowel Midtjylland als Priske was het er na dat seizoen over eens dat het het beste was om uit elkaar te gaan. Zijn vertrek was not a big deal. Het was niet zo dat mensen verdrietig waren of iets dergelijks”, vervolgt Abolhosseini. “Iedereen vond dat de timing goed was. Priske wilde in een eerder stadium al vertrekken, dus de club was ervan op de hoogte en liet hem gaan.”

Het avontuur van de trainer bij Royal Antwerp wordt echter geen daverend succes. Priske switcht tussen 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 en 3-5-2, maar kan niet het resultaat boeken waar eigenaar Paul Gheysens op zit te wachten. In de competitie eindigt Antwerp op de vierde plaats en dat is voor Gheysens niet genoeg. Priske vertrekt daarom al na één seizoen bij de Belgen, maar zijn exit verloopt niet vlekkeloos. Uiteindelijk moet er zelfs een rechtszaak aan te pas komen om een conflict tussen beide partijen op te lossen.

Priske beweert namelijk dat hij ontslagen is bij Antwerp, terwijl de club van mening is dat de Deen zelf ontslag heeft genomen om zo naar Sparta Praag te kunnen vertrekken. De rechtbank bepaalt uiteindelijk op basis van WhatsApp-berichten en een persbericht van Antwerp dat Priske voor het einde van zijn contract is ontslagen. The Great Old moet de Deen daarom een ontslagvergoeding van 500.000 euro betalen.

Bij Sparta Praag, waar Priske in de zomer van 2022 tekent, gaat het een stuk beter. De trainer werkt in zijn eerste twee maanden nog samen met Dávid Hancko, die lovend is over zijn werkwijze en later zou vertellen dat die periode hem heeft geholpen om snel te wennen aan het spel wat Slot bij Feyenoord hanteert. De Slowaak kan het bovendien in die relatief korte tijd goed vinden met Priske. Volgens De Telegraaf is de kans groot dat Hancko bij Feyenoord blijft als de oefenmeester inderdaad de overstap naar Rotterdam-Zuid maakt.

Ook Abolhosseini ziet gelijkenissen tussen Slot en de Deen. “Priske zet hoog druk en speelt met veel intensiteit, maar verdedigt ook zeer gedisciplineerd. Hij heeft een speciaal fysiek team dat zijn spelers zo fit mogelijk krijgt en houdt. Daar is Priske veel mee bezig.” De trainer, die bij Sparta Praag een 3-4-3-formatie hanteert, gaat uit van eigen kracht, maar is ook bereid om zijn formatie of speelstijl te wijzigen als de wedstrijd of tegenstander daar om vraagt.

Dat is bijvoorbeeld het geval in mei 2023, als Slavia Praag op bezoek komt. De ploeg van Priske heeft minder dan dertig procent balbezit, maar wint wel met 3-2. De trainer geeft na afloop toe dat hij van zijn speelstijl af heeft moeten wijken, maar dat hij daar in speciale gevallen toe bereid is. “Dat is hoe hij is”, zegt Abolhosseini daarover. “Priske is een hele moderne coach en heeft goed door welke ontwikkelingen er gaande zijn in het voetbal.” Sparta Praag pakt ruim een week na het gewonnen duel met Slavia Praag de eerste landstitel in negen jaar.

De Tsjechen mogen zich na het binnenslepen van het kampioenschap begin dit seizoen melden in de voorronde van de Champions League. Daarin is nota bene FC Kopenhagen de tegenstander. Nadat de heenwedstrijd in Denemarken in een 0-0 gelijkspel eindigt, houden beide ploegen elkaar ook in Tsjechië in evenwicht: 3-3. FC Kopenhagen trekt in de strafschoppenserie aan het langste eind, waardoor Sparta Praag afzakt naar de voorronde van de Europa League.

“Die wedstrijd tegen FC Kopenhagen heb ik gezien”, zegt Abolhosseini. “FC Kopenhagen zat in een van de zwaarste groepen van de Champions League (met Galatasaray, Manchester United en Bayern München, red.), en eindigde op de tweede plaats. Dat Sparta Praag hen bijna wist te verslaan, zegt mij alles.” Sparta Praag rekent in de laatste voorronde van de Europa League af met Dinamo Zagreb, waardoor Priske zich met zijn team op dat toernooi kan gaan richten.

Hoewel Liverpool in de achtste finale gehakt maakt van Sparta Praag (11-2 over twee wedstrijden), beleven de Tsjechen verder een ongekend successeizoen. Priske is met zijn elftal in de bekerfinale te sterk voor Viktoria Pilsen (1-2) en legt wederom beslag op de landstitel. Het zijn alleen niet de sportieve resultaten die de Deense trainer complimenten opleveren in Praag, zo vertelt Abolhosseini. Ook zijn menselijke kant wordt bewierookt. “Hij is zeer loyaal en heel vriendelijk. De wisselspelers bij Sparta Praag zijn ook ontzettend blij met hem. Er is niet één speler die boos of ontevreden is.”

Met een dubbel op zak kan Priske zich nu mogelijk gaan melden bij Feyenoord, waar hij de volgende stap in zijn carrière zou kunnen zetten. “Of hij daar klaar voor is? Zeker weten. Ik denk dat dit de juiste stap voor hem is. Hij zit nu twee jaar bij Sparta Praag, won de eerste landstitel in negen jaar en heeft dit seizoen de dubbel gepakt. Heel veel meer kan je niet bereiken”, sluit Abolhosseini af.

