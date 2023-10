Feyenoord-talent mag zich na stormachtige ontwikkeling melden bij nationaal team

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 13:15 • Noel Korteweg

Leo Sauer is door Slowakije opgeroepen voor de interlands tegen Portugal en Luxemburg. De zeventienjarige Feyenoorder ontwikkelt zich razendsnel en dat is ook in zijn vaderland niet onopgemerkt gebleven.

Sauer maakte begin september zijn debuut in het beloftenelftal van Slowakije. De vleugelspeler van Feyenoord kreeg van bondscoach Jaroslav Kentos een basisplaats in het oefenduel met de leeftijdsgenoten van Tsjechië. Die wedstrijd werd met 2-0 verloren.

Een maand later mag Sauer zich dus al melden bij de hoofdmacht van Slowakije. Ook Dávid Hancko en ex-Feyenoorder Róbert Bozeník zijn geselecteerd. De ploeg neemt het deze interlandperiode in de EK-kwalificatiecyclus op tegen Portugal en Luxemburg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slowakije staat na zes wedstrijden op de tweede plaats in Groep J en ligt dus op koers om zich te kwalificeren voor het EK van volgend jaar zomer in Duitsland. Sauer werd dit seizoen overgeheveld van Feyenoord Onder 21 naar de hoofdmacht en maakt een prima indruk.

De rechtspoot viel tot dusver vier keer in en bezorgde de regerend landskampioen een punt door in de slotfase van het duel met Sparta Rotterdam (2-2) voor de gelijkmaker te tekenen.

Gimenez

Santiago Gimenez mag zich volgende week weer gaan melden bij Mexico. De 22-jarige spits van Feyenoord neemt het met zijn land in de Verenigde Staten op tegen Ghana en Duitsland.

Het eerste duel wordt afgewerkt in Charlotte, alvorens Mexico op woensdag 18 oktober Duitsland treft in Pennsylvania. Feyenoord ontvangt Vitesse op zaterdag 21 oktober in eigen huis voor het vervolg van de Eredivisie.