Feyenoord-talent Leo Sauer komt in prachtig rijtje met EK-oproep Slowakije; Dávid Hancko ook van de partij

Slowakije heeft de definitieve selectie voor het EK bekendgemaakt. De bekendste namen zijn die van Feyenoorders Dávid Hancko en Leo Sauer. Laatstgenoemde wordt met zijn achttien jaar de op twee na jongste EK-deelnemer.

Slowakije komt op het EK terecht in Groep E, dat aardig perspectief lijkt te bieden op het bereiken van de volgende ronde. Achtereenvolgens zullen België, Oekraïne en Roemenië de tegenstanders zijn van de Slowaakse ploeg.

In de 26-koppige selectie van Slowakije zien we twee Eredivisie-spelers. Hancko en Sauer, beiden actief bij Feyenoord, zullen van de partij zijn op het eindtoernooi. Sauer is daarmee de op twee na jongste EK-deelnemer. Alleen Lamine Yamal (Spanje) en Warren Zaïre-Emery (Frankrijk) zijn jonger.

Sauer geldt daarmee nog altijd als een van de grootste talenten van Slowakije. Op 26 maart maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg, daarmee werd hij de jongste debutant ooit in het Slowaaks elftal.

Verder zijn er nog vier spelers opgenomen die in Nederland onder contract stonden. Matús Bero (ex-Vitesse), Tomás Suslov (ex-Groningen), Róbert Bozeník (ex-Feyenoord) en Stanislav Lobotka (ex-Jong Ajax) hebben ook een plekje in de selectie bemachtigd.

De definitieve EK-selectie van Slowakije:

Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (Fulham), Henrich Ravas (New England).

Verdedigers: Milan Skriniar (Paris Saint-Germain), Norbert Gyomber (Sampdoria), Dávid Hancko (Feyenoord), Denis Vavro (FC Kopenhagen), Vernon De Marco (Hatta Club), Adam Obert (Cagliari), Sebastián Kósa (Spartak Trnava), Peter Pekarík (Hertha BSC).

Middenvelders: Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Hellas Verona), Patrik Hrosovsky (KRC Genk), Stanislav Lobotka (Napoli), Matus Bero (VfL Bochum), László Bénes (Hamburger SV), Tomás Rigo (FC Baník Ostrava).

Aanvallers: Róbert Bozeník (Boavista), Lukás Haraslín (Sparta Praag), Tomás Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Praag), David Strelec (Slovan Bratislava), Lubomir Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord), Dávid Duris (Ascoli Calcio).

