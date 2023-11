Feyenoord-talent keert na lange afwezigheid door kanker terug in mini-Klassieke

Zaterdag, 18 november 2023 om 18:38 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:37

Mik Akkermans heeft zijn rentree bij Feyenoord gemaakt. Het veertienjarige talent kreeg aan het begin van dit jaar de diagnose teelbalkanker. In juni liet hij weten dat hij genezen was, en zaterdag volgde een nieuw mooi moment: hij kon eindelijk weer in actie komen voor Feyenoord Onder 15. Akkermans viel in tegen Ajax, en kreeg meteen de aanvoerdersband om zijn arm.

In maart van dit jaar maakte Akkermans op zijn Instagram Stories bekend dat hij teelbalkanker had. "En dan ben je ineens ziek. Teelbalkanker", schreef hij. "Ik ben inmiddels geopereerd en gelukkig zijn er geen verder uitzaaiingen gevonden.”

“Wel ga ik de komende zes weken een traject in met chemotherapie. Dat zal zwaar worden, maar met alle steun die ik tot nu toe heb gekregen van mijn club, oude club, vrienden, bekenden en familie ga ik hier sterker uitkomen. Dat weet ik zeker. Tot snel!”

In juni kwam de middenvelder met goed nieuws. “De kanker is weg, en ik kan nu weer beginnen met voetballen”, deelde hij.

Zaterdag kon hij dan eindelijk weer een officiële wedstrijd spelen namens zijn team, en wel tegen de leeftijdsgenoten van Ajax. Akkermans viel in en kreeg van Mika Pieterse, normaal gesproken de aanvoerder van Feyenoord Onder 15, de aanvoerdersband om zijn arm geschoven.

Het duel eindigde uiteindelijk zoals het begon: 0-0. Dat betekende het eerste puntenverlies voor de Rotterdammers dit seizoen. Desondanks staan ze met 31 punten na 11 duels nog altijd fier aan kop in de competitie. Ajax staat vierde, met veertien punten uit negen duels.

Na afloop van de wedstrijd blikte Akkermans met een post op Instagram terug op zijn rentree. “Blij om weer op het veld te staan, na negen maanden. Hard werken wordt beloond.”