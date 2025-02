'Feyenoord-talent kan rekenen op interesse Manchester United, maar zet zinnen op hereniging met Arne Slot bij Liverpool'

Givairo Read breekt pas net door in de hoofdmacht van Feyenoord, maar hij kan nu al rekenen op interesse van Manchester United. Dat meldt The Mirror. Er is echter één probleem voor The Red Devils: Read geeft de voorkeur aan een stap naar rivaal Liverpool, mocht hij verhuizen naar de Premier League.

Volgens het Britse medium is Manchester United, dat zich in de winter versterkte met één centrale verdediger en twee vleugelverdedigers, nog altijd niet klaar met spelers kopen. Het zou momenteel ‘een vinger aan de pols houden’ als het gaat om de situatie van Read bij Feyenoord.

Read breekt de laatste weken echt door in het eerste elftal van Feyenoord. De teller staat dit seizoen in de Eredivisie op veertien optredens, terwijl hij afgelopen week ook actief was in de Champions League tegen AC Milan (1-0 winst). Daarin heeft de rechtsback een uitstekende indruk achtergelaten.

Read wordt bij Manchester United gezien als ‘het ideale profiel voor een vleugelverdediger in het 3-4-2-1-systeem’. Die formatie hanteert manager Rúben Amorim steevast sinds zijn komst bij de club.

Echter zou Read zelf zijn zinnen hebben gezet op het Liverpool van Arne Slot, die hem bij Feyenoord liet debuteren. Een mogelijk vertrek van Trent Alexander-Arnold in de zomer, zou de deuren kunnen openen voor Read.

Mocht Liverpool niet snel actie ondernemen, is het zeer aannemelijk dat Manchester United zich spoedig meldt in Rotterdam-Zuid. “De clubleiding is zeer onder de indruk van Read, die zomaar eens een van de toptargets kan worden voor komende transferzomer”, zo klinkt het uit Engeland.

Als we de geruchten uit Engeland mogen geloven, is Read niet de enige Feyenoorder die nadrukkelijk wordt gevolgd. Scouts van Manchester United kijken namelijk ook al enige tijd met extra belangstelling naar Antoni Milambo.