‘Feyenoord strijdt met CL-deelnemer om handtekening 21-jarige buitenspeler’

Maandag, 7 augustus 2023 om 10:15 • Wessel Antes • Laatste update: 10:58

Feyenoord hoopt Zakaria El Ouahdi naar De Kuip te halen, zo meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de Belgische krant heeft de 21-jarige buitenspeler van RWDM zijn laatste wedstrijd voor zijn huidige werkgever reeds gespeeld. Feyenoord en RC Lens zijn het meest concreet voor El Ouahdi, die in Molenbeek nog tot medio 2025 vastligt. De rechtspoot zou ook al langere tijd gevolgd worden door PSV en RB Salzburg en is volgens Transfermarkt zo’n 800.000 euro waard.

El Ouahdi speelt sinds de zomer van 2021 voor RWDM, toen hij transfervrij werd overgenomen van Rupel Boom. Eerder speelde de aanvaller in de jeugdopleidingen van onder meer Beerschot en Zulte Waregem. Vorig seizoen had El Ouahdi een belangrijke rol in het winnen van de titel, waardoor RWDM na 21 jaar weer actief is op het hoogste niveau van België. Tot dusver kwam El Ouahdi in 53 officiële duels in actie voor RWDM, waarin hij 8 doelpunten en 6 assists wist te noteren.

Afgelopen zomer maakte El Ouahdi, die werd geboren in het Belgische Hoboken, deel uit van de selectie van Marokko Onder 23. Het beloftenelftal wist beslag te leggen op de Afrika Cup Onder 23 en El Ouahdi liet een goede indruk achter. Hoeveel de buitenspeler moet kosten, is nog onbekend. Wel schrijft Het Laatste Nieuws dat er tijdens de eerste competitiewedstrijden tegen KRC Genk (0-4 nederlaag) en OH Leuven (1-2 winst) ‘al heel wat scouts’ op de tribune zaten, wat de transfersom kan opdrijven. Eerder deze zomer pikte Feyenoord middenvelder Ilias Sebaoui op bij het Belgische Beerschot. De 21-jarige rechtspoot speelt dit seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht.

Luka Ivanusec

De eventuele komst van El Ouahdi zal losstaan van de mogelijke transfer van Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) naar Feyenoord. Volgens De Telegraaf heeft de 24-jarige Kroaat geaccepteerd dat hij nog voor Dinamo zal spelen in het Champions League-tweeluik met AEK Athene, waarna hij volgende week de overstap zal maken naar Rotterdam-Zuid. In De Kuip ligt een vijfjarig contract klaar voor Ivanusec, die staat te springen om voor Feyenoord te spelen. Buitenspeler Gustav Isaksen (FC Midtjylland), die eerder werd gelinkt aan Feyenoord, gaat komend seizoen niet in de Eredivisie spelen. De pijlsnelle aanvaller is inmiddels al in Rome om zich te binden aan Lazio, dat minstens 16 miljoen euro overmaakt aan de Denen.