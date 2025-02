'Feyenoord streept direct een hele grote naam door als trainerskandidaat'

Na het ontslag van Brian Priske bij Feyenoord draait de geruchtenmolen over de nieuwe trainer van Feyenoord op volle toeren. Valentijn Driessen streept maandagavond in Vandaag Inside alvast een grote naam door die volgens hem zeker niet naar De Kuip zal komen.

Hoewel Mark van Bommel een lang verleden heeft bij PSV, wordt de naam van de oud-middenvelder volop genoemd rond Feyenoord. "Maar ze gaan Van Bommel niet halen", meldt Driessen.

"De Raad van Commissarissen wil Van Bommel niet", aldus de journalist van De Telegraaf. "Met Van Bommel haal je je veel te veel ellende op de hals. Die commissarissen zien dat gewoon niet zitten."

Driessen verwacht dat Marino Pusic, de trainer van Shakhtar Donetsk, topkandidaat zal zijn bij Feyenoord. "Pusic zat in het kamp-Slot, daar willen ze naar terug. Dat zal de eerste kandidaat zijn. Als je Van Bommel en Pusic naast elkaar zit, dan gaan zij voor Pusic."

Driessen begrijpt Feyenoord 'heel goed'. "Pusic, dat is in de lijn van Slot. Bij Van Bommel moet je het ook maar weer afwachten. Met Van Bommel is het ook altijd wat."

Johan Derksen is het totaal oneens met Driessen. "Nee, ik zou Van Bommel nemen. Ik vind Van Bommel wel een goede jongen", aldus Derksen.