Feyenoord start Klassieker tegen Ajax met debutant in de basis

Trainer Brian Priske van Feyenoord heeft zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen Ajax bekendgemaakt. De oefenmeester kiest voor Ayase Ueda als vervanger van de naar AC Milan vertrokken Santiago Gimenez. Quinten Timber is nog niet voldoende hersteld van zijn blessure en begint op de bank. Daardoor begint Jakub Moder verrassend genoeg in de basis en maakt daarmee zijn debuut voor Feyenoord. De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

De onfortuinlijke Justin Bijlow ligt er maanden uit met een knieblessure, waardoor Timon Wellenreuther opnieuw de kans onder de lat krijgt. De defensie van de Rotterdammers bestaat uit Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno.

Moder maakt zijn debuut bij Feyenoord en wordt op het middenveld ondersteund door Hwang In-beom en Antoni Milambo. Ueda is voorlopig de nieuwe eerste spits. Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) moeten de Japanner van bruikbare ballen voorzien.

Quilindschy Hartman is weer helemaal fit, maar begint net als Timber op de bank. Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Jordan Lotomba zijn er niet bij.

Feyenoord mag met het oog op de bovenste twee plaatsen in ieder geval niet verliezen. Bij een overwinning verkleint het het gat naar nummer twee Ajax tot zes punten. Nummer drie FC Utrecht liet bovendien punten liggen bij PEC Zwolle (3-3) en heeft nu evenveel verliespunten als de Rotterdammers, die twee wedstrijden minder hebben gespeeld.

“Op dit moment is Ajax beter, gezien de stand op de ranglijst”, concludeerde Priske vrijdag. “Wij zijn in de competitie niet consistent genoeg geweest, daarom staan wij niet waar zij staan. Iedereen kent de ranglijst. Wij zullen moeten winnen daar om te kunnen blijven vechten voor plek twee.’’

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Moder; Hadj-Moussa, Ueda, Paixão.