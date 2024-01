‘Feyenoord spot transfertarget in Brazilië: ’De gesprekken zijn gaande‘’

Feyenoord heeft zich bij Fluminense gemeld voor de 25-jarige Claudio Rodrigues Gomes, kortweg Guga. Dat meldt journalist Venê Casagrande van SBT Rio. De Rotterdammers lijken zich nog deze winter te willen versterken met een nieuwe rechtsback.

Naar verluidt heeft Feyenoord al een bod bij Fluminense neergelegd van vijf miljoen euro om tachtig procent van de transferrechten van Guga in handen te krijgen. Casagrande, die meer dan 900.000 volgers op X heeft, laat weten dat er momenteel gesprekken tussen beide clubs over de verdediger plaatsvinden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De in Rio de Janeiro geboren rechtsback beschikt tevens over de Portugese nationaliteit. Tot nog toe speelde hij 228 wedstrijden in zijn carrière. Namens Fluminense kwam Guga vooralsnog 41 keer in actie. Eerder stond hij onder contract bij Avaí en Atlético Mineiro.

1908.nl heeft zondagavond naar eigen zeggen ‘flink rondgebeld’, maar kan de interesse van Feyenoord in Guga vooralsnog niet bevestigen. “Feyenoord wil zich voor donderdag 23:59 nog wel met één rechtsback versterken en lijkt op dit moment alleen in de markt voor Kevin Mbabu en Lorenz Assignon”, zo wordt er geschreven.

Zondagavond meldde 1908.nl dat Assignon een transfer naar Feyenoord ‘enorm’ ziet zitten. De 23-jarige Fransman wacht nu of de Rotterdammers doorpakken.

Stade Rennes, de werkgever van Assignon, staat volgens het fanmedium niet onwelwillend tegen een (tijdelijk) vertrek van zijn speler. Als Feyenoord daadwerkelijk doorpakt, lijkt het om een huurtransfer te gaan. Het budget van de regerend landskampioen is beperkt, waardoor een deal over een tijdelijke overstap realistischer lijkt.

Assignon is zijn basisplaats bij Rennes inmiddels kwijtgeraakt en wil zich bij een nieuwe club in de kijker spelen. Bij Feyenoord lijkt de kans op speelminuten vrij groot te zijn. Trainer Arne Slot is niet geheel tevreden over de rechtsbackpositie, waar Lutsharel Geertruida, van nature een centrumverdediger, of Bart Nieuwkoop doorgaans speelt.

Kevin Mbabu

Eerder deze maand werd Feyenoord ook al in verband gebracht met de 28-jarige Zwitser Mbabu. De rechtsback wordt momenteel door FC Augsburg gehuurd van Fulham, maar de Duitsers hebben geen koopoptie bedongen.

"Feyenoord moet er nog uit zien te komen met Fulham, Augsburg én de entourage van de speler, maar de eerste inspanningen zijn in gang gezet", schreef 1908.nl op dinsdag 23 januari.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties