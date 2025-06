Feyenoord-speler die teamgenoot aanviel vindt nieuwe club: 'Geen issue'

Amir Rais vervolgt zijn loopbaan bij Patro Eisden. De twintigjarige middenvelder verliet Feyenoord enige tijd geleden nadat hij een teamgenoot van Onder 21 zou hebben aangevallen.

Rais was tot begin april basisspeler in het hoogste beloftenelftal van Feyenoord. Ook trainde de rechtspoot tijdens de interlandperiode in maart nog mee met het eerste elftal. Halverwege april verdween hij plotseling van de radar.

Onlangs werd duidelijk waarom Rais niet van de partij was. Een ‘intern conflict’ zorgde ervoor dat hij Feyenoord per direct moest verlaten, zo meldde de Feyenoord Youth Watcher op Bluesky.

Ingewijden meldden niet veel later aan Voetbalzone dat Rais een teamgenoot had aangevallen. Dit handgemeen zorgde ervoor dat hij zich niet meer hoefde te melden op Varkenoord.

Een maand voordat het misging meldde journalist Mounir Boualin van SoccerNews nog dat Feyenoord de intentie had om het aflopende contract van Rais te verlengen. Door het conflict ging dat niet door.

Nu gaat hij dus aan de slag bij Patro Eisden. Die ploeg speelt op het tweede niveau van België, en eindigde afgelopen seizoen op plek vijf. In de daaropvolgende play-offs om promotie en degradatie verloor Patro in de finale van Cercle Brugge, met 8-2 over twee duels.

Op de clubwebsite van Patro reageert trainer Stijn Stijnen op de komst van Rais. “Amir is door omstandigheden vrijgekomen. Ik heb een goed gesprek met hem gehad en kwam snel tot het besluit dat het voorval bij Feyenoord geen obstakel was voor mij om niet met hem in zee te gaan. Het betrof een handgemeen met een ploegmaat, ik kreeg de uitleg en dat was voldoende. Geen issue.”

“Ik focus mij op zijn kwaliteiten, en we zien in hem een speler waarmee we aan de slag kunnen. We zullen hem met open armen ontvangen en keihard werken om hem volledig te doen ontbolsteren. Amir zal met zijn technische kwaliteiten en snelheid passen in ons systeem”, besluit Stijnen.