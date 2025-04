Feyenoord-smaakmaker Igor Paixão onthult zijn droomclub: 'Wil ooit daar spelen'

Igor Paixão weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Dat vertelt de 24-jarige linksbuiten van Feyenoord in een interview met O Globo. Wel weet Paixão waar hij sowieso ooit eens wil spelen: Flamengo in Brazilië.

De vleugelflitser is bezig aan een geweldig seizoen bij Feyenoord. Na 43 wedstrijden staat de teller op 16 goals en 17 assists. Die goede prestaties zijn ook in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven. In maart debuteerde Paixão namelijk in de voorselectie van Brazilië.

Het tenue van zijn thuisland dragen is een droom, vertelt Paixão. “Ik werk er hard voor. Ik sta met beide benen op de grond en blijf rustig, want er zijn heel veel goede spelers op mijn positie.”

“Als het zover is, zal ik de beste versie van mezelf laten zien voor de nationale ploeg. Ik hoop dat ik mijn familie geluk mag brengen, want het is ook hún droom”, aldus de Braziliaan.

Paixão staat in de belangstelling van veel clubs uit Italië, waarbij Napoli naar verluidt het meest concreet is. De rechtspoot is niet veel bezig met die interesse. “Ik concentreer me op mijn werk hier bij Feyenoord.”

“Wie weet wat er aan het einde van het seizoen gebeurt. Misschien ga ik weg, misschien blijf ik bij Feyenoord. Ik volg Coritiba (zijn oude club, red.) in Brazilië nog steeds veel, maar mijn droom is om ooit voor Flamengo te spelen”, aldus Paixão.