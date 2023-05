‘Feyenoord slaat gigantische slag en houdt drie sleutelfiguren aan boord’

Maandag, 8 mei 2023 om 22:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:36

Feyenoord heeft volgens Chris Woerts een gigantische slag geslagen in aanloop naar volgend seizoen. Hoofdcoach Arne Slot, algemeen directeur Dennis te Kloese en clubtopscorer Santiago Giménez blijven actief in De Kuip, zo verzekert de sportmarketeer maandagavond in Vandaag Inside.

Feyenoord leek na het huidige successeizoen te moeten vrezen voor een leegloop, maar volgens Woerts zal het zo'n vaart niet lopen. "Giménez blijft, Te Kloese blijft en Slot blijft", zegt Woerts. "Slot blijft trainer van Feyenoord. Al zijn wensen worden ingewilligd... Die twee spelers zijn al gehaald." Feyenoord nam eerder al Thomas van den Belt over van PEC Zwolle en bereikte vorige week een akkoord met FC Twente over Ramiz Zerrouki.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Woerts zet Slot zijn ambitie om aan de slag te gaan in de Premier League in de ijskast. "Hij denkt ook: ik kan wel naar Engeland gaan, maar daar zijn dit seizoen dertien managers ontslagen. Slot gaat zeker met Feyenoord de Champions League in." De Rotterdammers houden wel serieus rekening met een vertrek van Orkun Kökçü. "Die zal verkocht worden, maar verder blijft het elftal intact."

Het lijkt erop dat Feyenoord het contract van Slot gaat opwaarderen, zo meldde Wilfred Genee eerder op de avond in Vandaag Inside. Te Kloese bevestigde het plan aan 1908.nl. "Wij willen alles op alles zetten om Arne Slot langer bij Feyenoord te houden", aldus de algemeen directeur.